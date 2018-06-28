Ещё
Скала обвалилась, граница закрылась: кадры очереди у КПП «Сарпи»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Тарифы ЖКХ повысят с 1 июля
Тарифы ЖКХ повысят с 1 июля

Скала обвалилась, граница закрылась: кадры очереди у КПП «Сарпи» 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Очереди из людей и машин образовались накануне у КПП «Сарпи» после введения временных ограничений при пересечении грузино-турецкой границы. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как люди ждали открытия границы
Ограничения на пересечение границы были введены по просьбе турецкой стороны, исходя из соображений безопасности. Причиной стало то, что оползень вызвал обрушение части скалы на дорогу Сарпи-Трабзон. После проведения ремонтных работ, движение по дороге было восстановлено и КПП «Сарпи» заработал в обычном режиме.
Sputnik Грузия: последние новости
Никогда ни за что не посещайте Грузию! – видео Почему сотни цыплят попали на свалку в Грузии – видео Спортсмены-ампутанты из Грузии и Азербайджана сыграли в футбол
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарифы ЖКХ повысят с 1 июля282
Пока вы спали: Украинцы атаковали россиянку53
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД234
Пора наживаться на соседях39
Россию призвали взять ответственность за MH17720
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:41
Появилось видео взрыва на немецком фрегате
Армия
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
00:41
Цуркан предъявили обвинение
Происшествия
08:34
Как мигранты загнали канцлера в угол
В мире Европа
01:01
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД
Армия Ближний Восток
05:12
Депутаты обвинили друг друга в «сдаче Крыма»
В мире Украина
06:39
Опасная школьница склоняла детей к суициду
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение