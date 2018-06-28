Скала обвалилась, граница закрылась: кадры очереди у КПП «Сарпи»

Очереди из людей и машин образовались накануне у КПП «Сарпи» после введения временных ограничений при пересечении грузино-турецкой границы. Смотрите на видео Sputnik Грузия , как люди ждали открытия границы

Ограничения на пересечение границы были введены по просьбе турецкой стороны, исходя из соображений безопасности. Причиной стало то, что оползень вызвал обрушение части скалы на дорогу Сарпи-Трабзон. После проведения ремонтных работ, движение по дороге было восстановлено и КПП «Сарпи» заработал в обычном режиме.