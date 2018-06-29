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В России нашли пропавших грузинских пограничников
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В России нашли пропавших грузинских пограничников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 29 июн — РИА Новости. Пропавшие на дагестанском участке государственной границы Грузии пограничники нашлись на территории России, сообщает Sputnik Грузия.
Как пояснили в Министерстве внутренних дел Грузии, два пограничника Лагодехского управления пограничной полиции республики, в соответствии с плановым заданием, в среду вышли для открытия временного летнего поста.
"Через некоторое время связь с пограничниками прервалась, после чего начались мероприятия по их поиску. Параллельно пограничная полиция МВД Грузии установила, что грузинские пограничники находятся на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства. МВД отмечает, что в соответствии с достигнутой с российской стороной договоренностью, пограничников вернут в Грузию 29 июня. «После возвращения пограничников грузинская сторона детально изучит инцидент и проведет соответствующие процедуры», — говорится в сообщении.
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