Цхинвал ответит на грузинский «черный список» 

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. В Южной Осетии уже привыкли к абсурдным действиям Грузии, сказал Sputnik Южная Осетия спикер парламента Петр Гассиев, комментируя принятый правительством Грузии «черный список» граждан Южной Осетии и Абхазии.
Правительство Грузии приняло санкционный список, в который попали лица, совершавшие, по мнению грузинских властей, преступления против грузин в Абхазии и Южной Осетии с 1991 года. Список получил название «Отхозория-Татунашвили» в связи с застреленным в 2016 году абхазским пограничником гражданином Грузии Гиги Отхозория и смертью в Южной Осетии гражданина Грузии Арчила Татунашвили.
"В Южной Осетии уже привыкли к подобным действиям Грузии. Сторона, которая два раза совершала геноцид осетинского народа, принимает такие списки. Это абсолютно в их стиле. Не знаю, насколько это уместно, но грузинские политики напоминают мне маленькую собачку, которая бегает за тобой, кусает тебя за пятку, а когда ты обернешься и топнешь, она в истерике бежит прочь и жалуется всем, что ее обидели. Так они действуют всегда и ничего у них не меняется", — сказал Гассиев.
Он отметил, что в парламенте уже давно разработан проект закона — собственный список Южной Осетии, который условно назван именем Григория Санакоева, которого грузины жестоко убили в июне 1992 года.
Перт Гассиев предположил, что он будет принят до конца года.
"Он будет обязательно создан и в него попадут граждане Грузии, Америки, Украины, других стран, которые участвовали в геноциде Южной Осетии, по крайней мере, в августе 2008 года", — сказал спикер.
При этом он подчеркнул, что это не ответное действие на решение Тбилиси, поскольку «список Санакоева» начал готовиться два года назад.
"Мы доведем его до логического завершения и примем. Мы тщательно к нему подойдем, он будет открыт, и в случае необходимости будет расширяться и дополняться", — отметил политик.
Гассиев пояснил, что список предполагает все возможные санкции, которые можно применить к людям, которые в него попадут, «в том числе будем стараться действовать по линии Интерпола».