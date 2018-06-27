Уфимке, пострадавшей в ДТП в Грузии, сняли дыхательную трубку

Родные надеются, что со дня на день Динару перевезут в Россию

Состояние Динары Нурыевой, пострадавшей в автомобильной аварии в Грузии , значительно улучшилось. Радостные вести сообщили близкие девушки в группе поддержки «ВКонтакте».

— Динаре сняли трубку. Пока не говорит. В первый раз посадили в коляску, мы с ней два круга дали по коридору. Температура 37.3. От вас всех передала привет ей, — рассказала родственница девушки по имени Гульназ.

Динара попала в ДТП в начале мая, путешествуя по Грузии на автомобиле вместе с супругом и маленьким сыном. За рулем был муж женщины, на мокрой дороге он не справился с управлением — машину вынесло на встречную полосу, в заднюю ее часть врезался фургон. Мужчины отделались испугом, Динара получила черепно-мозговую травму, ушиб одного легкого и пневмоторакс другого.

Помогли добровольцы За поддержкой близкие Динары обратились к уфимцам. Благодаря собранным добровольцами средствам, Динару смогли перевезти в клинику Кутаиси . 8 июня пострадавшая пришла в себя, а на прошлой неделе уфимку доставили в медучреждение Тбилиси

— С момента объявления сбора поступило более 1 350 тысяч рублей, плюс до этого более 450 тысяч собрали по «сарафанному радио». Период реанимации в Кутаиси и Тбилиси обошелся уже более 800 тысяч рублей, — рассказал друг семьи Нурыевых Станислав Сырыгин. — Назвать точные затраты на перевозку Динары в российскую клинику и курс нейрореабилитации пока невозможно, эти данные будем сообщать по мере поступления. Всем огромное спасибо за участие и понимание

По словам Станислава, сбор средств пока приостановили: семья ждет счет на общую сумму за услуги больниц, как того требуют правила соцсети.

В рисунке уфимки ее друзья увидели глубокий смысл

Собственноручно нарисовала рисунок

Ухаживать за уфимкой в Грузию приехала мама.

— У нас палата двухместная. Есть туалет и душ. Еду приносят четыре раза в день. У Динары и левая рука шевелится, в ногах тоже чувствительность есть. Устаёт быстро, — рассказала мама женщины.

В ночь на среду, 27 июня, близкие похвастались новыми успехами уфимки.

— Динара уже говорит, пока тихо и мало. Ей делают гимнастику, тянут суставы. Видно, что очень больно, но она терпит и выполняет, что говорят, — рассказали родные женщины.

В качестве доказательства собственных успехов, молодая мама собственноручно нарисовала простенький рисунок. Но ее друзья увидели в нем глубокий смысл.

— Этот рисунок заставляет задуматься. Тут и древний символ солнца, и одновременно цветок и красивый круг, как будто много людей взялись за руки, — отметил Станислав.

Как надеются родственники, если так пойдет и дальше, очень скоро Динару перевезут на родину.