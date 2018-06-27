Ли Кэцян направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Грузии М. Бахтадзе 

Пекин, 27 июня /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в понедельник направил Мамуке Бахтадзе поздравительную телеграмму в связи с его вступлением в должность премьер-министра Грузии.
В телеграмме Ли Кэцян позитивно оценил успехи, достигнутые за последние годы в развитии китайско-грузинских отношений, выразив намерение китайской стороны совместно с Грузией содействовать непрерывному выводу двусторонних связей на новый уровень, чтобы плоды взаимовыгодного и обоюдовыигрышного сотрудничества приносили еще больше пользы народам двух государств. —0—