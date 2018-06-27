В первый день июля у фонтана костромичей обольют водой

Армянская национально-культурная автономия 1 июля приглашает костромичей на праздник Вардавар, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Вардавар — это армянский праздник в честь Преображения Господня. Известен своим обычаем взаимного обливания водой. В ряду армянских традиционных торжеств, Вардавар — самый большой летний праздник, один из самых любимых у армян. Особенно ярко этот день отмечается в деревнях. Узнать больше о традициях дружественного народа и даже присоединиться к празднованию смогут костромичи. Поливать водой будут на площадке у фонтана.