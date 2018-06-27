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В первый день июля у фонтана костромичей обольют водой
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В первый день июля у фонтана костромичей обольют водой 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Армянская национально-культурная автономия 1 июля приглашает костромичей на праздник Вардавар, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Вардавар — это армянский праздник в честь Преображения Господня. Известен своим обычаем взаимного обливания водой. В ряду армянских традиционных торжеств, Вардавар — самый большой летний праздник, один из самых любимых у армян. Особенно ярко этот день отмечается в деревнях. Узнать больше о традициях дружественного народа и даже присоединиться к празднованию смогут костромичи. Поливать водой будут на площадке у фонтана.
Один из самых приятных моментов праздника — на площадке можно будет попробовать армянские сладости. Также запланировано выступление творческих коллективов и приглашенных артистов из Армении.
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