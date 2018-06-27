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На SSB-2018 наградили лучших партнеров
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На SSB-2018 наградили лучших партнеров 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
24 июня 2018 года V Международная конференция «Security Systems Business» (SSB-2018) наградила лучших партнеров в Саратове. В юбилейный год организаторы конференции из Научно производственного альянса RUBEZH решили подвести промежуточные итоги и отметить компании, внесшие наибольший вклад в развитие SSB-сообщества.
В номинации «За идею создания SSB» была отмечена компания «EXTERIOR» (Молдова) и лично ее руководитель Сергей Рейлян.
«За особый вклад в развитие сообщества SSB» награду получили компании:
«Нормаком» (Армения); «Global Technology Group» (Грузия); «GARDO» (Казахстан); «АктобеМонтажАвтоматика / AKMA» (Казахстан); Группа компаний «Техно-сервис АТ» (Казахстан).
В номинации «За развитие комплексного подхода к безопасности» организаторы вручили диплом Группе «Три А» (Казахстан).
За «Прорыв Года» награды удостоилась компания «СОС СИСТЕМС» (Армения).
Титул «Эксперт в комплексных продажах» организаторы отдали «Компании „Байтерек-СТАН“ (Казахстан), а „Лидер продаж тм Rvi на территории Республики Беларусь“ — компании „Сталвиском“ (Беларусь).
На церемонии награждения участники SSB-2018 путем голосования также определили страну, которая примет конференцию в 2019 году. Ей стала Киргизия.
Конференция SSB-2018 проходила в Саратове на площадке НПА RUBEZH с 22 по 25 июня 2018 года. Ключевой идеей мероприятия стало: Формирование единой среды потокового мониторинга и ситуационного управления безопасностью на объекте. Участие в конференции приняли специалисты ведущих компаний рынка систем безопасности из 10 стран СНГ.
В рамках деловой программы SSB-2018 участники обсудили ключевые технологические тренды развития сегментов:
Охранно-пожарная сигнализация; Пожаротушение; Оповещение; Огнестойкие кабельные линии; Видеонаблюдение; Накопители для видеонаблюдения; Проектирование систем безопасности; Комплексные системы безопасности.
Свои решения презентовали компании-участники НПА RUBEZH: SONAR, RVi Group, ООО „ПожТехКабель“. Экспертизой в области проектирования поделился Инженерный центр „СпецПожПроект“.
С докладами на SSB-2018 также выступили компании-соорганизаторы мероприятия „Гранит-Саламандра“, ГК „Пожтехника“, НПО „Каланча“, Western Digital, KeyGuard.
Конференция SSB проходит с 2014 года и объединяет компании рынка систем безопасности со всего постсоветского пространства. Мероприятие уже принимали Россия, Казахстан, Армения и Грузия.
Журнал RUБЕЖ выступил информационным партнером SSB-2018.
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