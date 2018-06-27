На SSB-2018 наградили лучших партнеров

24 июня 2018 года V Международная конференция «Security Systems Business» (SSB-2018) наградила лучших партнеров в Саратове . В юбилейный год организаторы конференции из Научно производственного альянса RUBEZH решили подвести промежуточные итоги и отметить компании, внесшие наибольший вклад в развитие SSB-сообщества.

В номинации «За идею создания SSB» была отмечена компания «EXTERIOR» ( Молдова ) и лично ее руководитель Сергей Рейлян.

«За особый вклад в развитие сообщества SSB» награду получили компании:

В номинации «За развитие комплексного подхода к безопасности» организаторы вручили диплом Группе «Три А» (Казахстан).

За «Прорыв Года» награды удостоилась компания «СОС СИСТЕМС» (Армения).

Титул «Эксперт в комплексных продажах» организаторы отдали «Компании „Байтерек-СТАН“ (Казахстан), а „Лидер продаж тм Rvi на территории Республики Беларусь “ — компании „Сталвиском“ (Беларусь).

На церемонии награждения участники SSB-2018 путем голосования также определили страну, которая примет конференцию в 2019 году. Ей стала Киргизия

Конференция SSB-2018 проходила в Саратове на площадке НПА RUBEZH с 22 по 25 июня 2018 года. Ключевой идеей мероприятия стало: Формирование единой среды потокового мониторинга и ситуационного управления безопасностью на объекте. Участие в конференции приняли специалисты ведущих компаний рынка систем безопасности из 10 стран СНГ.

В рамках деловой программы SSB-2018 участники обсудили ключевые технологические тренды развития сегментов:

Охранно-пожарная сигнализация; Пожаротушение; Оповещение; Огнестойкие кабельные линии; Видеонаблюдение; Накопители для видеонаблюдения; Проектирование систем безопасности; Комплексные системы безопасности.

Свои решения презентовали компании-участники НПА RUBEZH: SONAR, RVi Group, ООО „ПожТехКабель“. Экспертизой в области проектирования поделился Инженерный центр „СпецПожПроект“.

С докладами на SSB-2018 также выступили компании-соорганизаторы мероприятия „Гранит-Саламандра“, ГК „Пожтехника“, НПО „Каланча“, Western Digital, KeyGuard.

Конференция SSB проходит с 2014 года и объединяет компании рынка систем безопасности со всего постсоветского пространства. Мероприятие уже принимали Россия , Казахстан, Армения и Грузия.

Журнал RUБЕЖ выступил информационным партнером SSB-2018.