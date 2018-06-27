Йога по-грузински: полезно для здоровья

Йога — это настоящая философия здорового образа жизни. В индуистской традиции ее понимают как науку о равновесии и гармонии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия , как в тбилисском Ботаническом саду проходят занятия йогой

В наши дни все больше специалистов в области защиты здоровья рекомендуют занятия йогой как эффективную физическую нагрузку и прекрасный инструмент в борьбе со стрессами. Администрация тбилисского Ботанического сада и опытные тренеры по йоге решили предложить всем желающим этим летом принять участие в занятиях под открытым небом на фоне красивой природы и захватывающих видов, открывающихся с территории сада.