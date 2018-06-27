Почему сотни цыплят попали на свалку в Грузии — видео

Настоящее чудо случилось на обычной свалке близ грузинского города Марнеули . Местные жители засняли на видео сотни цыплят, которые вылупились прямо на мусорной свалке и хаотично бегали в разные стороны.

"Яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица, следовательно, вылупилось много цыплят", — пояснил изданию «Нетгазети» мэр города Тимур Абазов.

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Видео бегающих по свалке цыплят стало вирусным среди грузинских пользователей социальной сети. В основном все остроумничали и шутили. Однако нашлись и те, кто реагировал отрицательно и жаловался на халатность работников птицефабрики.

"Я в шоке — вот так носишься с наседкой, воркуешь над ней, яйца поштучно бережешь, тепло сохраняешь, лампа, одеяла, пятое десятое. И наседка внезапно срывается с гнезда и бежит к петуху, задравши портки. И пропали твои намечтанные цыплятки. А тут яйца просто выкинули. Выкинули, ву компрене?! На свалку! Фьюить! А они возьми и вылупись. Нету никакой справедливости, вот что я вам скажу", — пишет Tinatin Dias.

По словам Абазова, некоторые цыплята умудрились найти выход и добежать до центра города. В результате многих птенцов приютили у себя его жители.