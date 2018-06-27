Участники министерской встречи ОЧЭС обсудят реализацию проектов в регионе

ЕРЕВАН , 27 июня. / ТАСС /. Армения завершит в среду полугодовое председательство в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) проведением министерского заседания, на котором будет рассматриваться реализация различных проектов в регионе — в сферах энергетики, транспорта и строительства инфраструктуры.

Стороны обменяются мнениями о путях повышения эффективности работы данной структуры и наращивания проектного сотрудничества. В повестке дня значится и деятельность отраслевых вспомогательных органов ОЧЭС, включая итоги двух министерских встреч по вопросам образования и туризма.

Турция и Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Александр Панкин Азербайджан , не имеющие дипломатических отношений с Арменией, будут представлены ответственным за многосторонние экономические отношения Омаром Кючуком и заместителем главы МИД Махмудом Мамедгулиевым.

Работа без политизации

Россия в рамках председательства в 2016 году выдвинула ряд инициатив, направленных на укрепление финансовой базы организации, в частности о создании Механизма развития проектного сотрудничества. Речь идет о проектах в области энергоэффективности, «зеленых» технологий, малого и среднего предпринимательства, развитии региональной и муниципальной инфраструктуры, а также наращивании экспортного потенциала стран региона.

Как ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров , дальнейшее развитие ОЧЭС будет способствовать укреплению многосторонних отношений и обеспечению стабильности в Черноморском регионе.

"Россия заинтересована в совершенствовании организации при соблюдении ее устава и укреплении ее институциональных основ, — сказал он. — Считаем важным придерживаться существующего формата работы, мандата организации, сохраняя прежде всего ее деполитизированный характер. Для решения политических вопросов, в том числе касающихся региональной безопасности, существуют другие форматы".

Развитие инфраструктуры

Южной Кореи и По словам генерального секретаря Майкла Христидиса, ОЧЭС хотела бы привлечь инвесторов из Японии Китая к реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе, в том числе по строительству автомагистрали вокруг Черного моря и программе улучшения портовой инфраструктуры.

"Мы пытаемся наладить отношения с китайскими организациями, особенно с банками, чтобы привлечь интерес к нашим проектам, — сказал он в интервью ТАСС на полях состоявшегося в мае Петербургского международного экономического форума. — В сфере транспорта и облегчения условий для торговли у нас есть два основных проекта, например шоссе «Черноморское кольцо» автомагистрали вокруг Черного моря, которое объединило бы все страны нашей организации и их столицы".

Христидис пояснил, что речь идет не о строительстве новой дороги, а об усовершенствовании уже существующей.

Среди приоритетных инфраструктурных проектов, продвигаемых в рамках ОЧЭС, он выделил также «Дороги моря», в котором участвуют 43 порта.

Грецию, Грузию, ОЧЭС — региональная экономическая структура, которая объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию , Армению, Болгарию Молдавию , Россию, Румынию Сербию , Турцию и Украину . Ряд государств и международных структур имеют статус наблюдателя. Функционируют около 20 рабочих групп по основным направлениям сотрудничества, в том числе по транспорту, энергетике, науке и технологиям, экологии, связи, сельскому хозяйству, образованию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с оргпреступностью.

Председательство в ОЧЭС на период с июля по декабрь 2018 года перейдет к Азербайджану.