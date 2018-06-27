В Армении трясут чиновников и генералов

Взятки и братки

Один за другим Армению потрясают коррупционные скандалы. Новое руководство Службы национальной безопасности (СНБ), невзирая на лица, разоблачает схемы, махинации и связи высокопоставленных чиновников их родственников и особо приближенных бизнесменов. Без лишних церемоний на допросы приглашают и владельцев торговых сетей, и национальных героев, которые еще недавно были вне подозрений. По крайней мере, правоохранительные органы старались обходить их стороной. «Лента.ру» проследила за тем, как новый премьер выполняет обещания, данные им на площади Республики.

Никол Пашинян , похоже, перестал набирать популярность и укреплять свой рейтинг — дальше просто некуда. «Онлайн-премьер» все так же выходит в прямые эфиры через свой Facebook, действует максимально прозрачно, держится непосредственно и сохраняет принципиальность в выполнении своих обещаний, которые сводятся к двум пунктам: досрочные парламентские выборы и искоренение коррупции.

С выборами все не так просто: по Конституции их можно объявить только в том случае, если парламент дважды не выберет премьера, а он это уже сделал. Но глава правительства все равно обещает обновить парламент в течение года. Со вторым пунктом все гораздо проще: буквально каждый день в Армении происходят громкие разоблачения, фигурантами которых становятся очень влиятельные и авторитетные люди — вплоть до братьев экс-президента и экс-премьера Армении Сержа Саргсяна

Самвел-два-процента

Главной антикоррупционной дубиной Пашиняна стал ранее никому неизвестный, а сегодня почти национальный герой Артур Ванецян, возглавивший Службу национальной безопасности (узкоспециализированный аналог российского ФСБ ).

Начал полковник с того, что прикрыл таможенного монополиста Армении — компанию Norfolk Consulting, уличив ее в крупной неуплате налогов и махинациях. Фирма была зарегистрирована летом 2017 года и прославилась тем, что слишком настойчиво предлагала импортерам оформлять таможенные бумаги исключительно через себя, а «отказникам» обеспечивала проблемы. Гендиректором этой компании был бывший главбух компании «Газпром Армения» Армен Унанян, а его руководителями в местном «Газпроме» — бывший министр финансов Вардан Арамян и бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян

СНБ провела обыски в офисах компании и в доме Унаняна. Выяснилось, что Norfolk Consulting подменяла наименование товаров в декларациях, не оформляла должным образом договоры об оказании услуг и пользовалась, мягко говоря, не совсем законным покровительством высшего руководства Армении. Всего за девять месяцев работы компания «оптимизировала» налогов на общую сумму семь миллионов долларов, а при обысках у гендиректора нашли еще полмиллиона наличными.

Для страны с годовым бюджетом в три миллиарда долларов (в России , к примеру, это более 250 миллиардов долларов) это чуть больше чем крупная сумма, особенно с учетом такого короткого срока работы.

Армен Унанян вину признал и возмещает ущерб. А процесс таможенного оформления грузов, занимавший до этого несколько дней, сократился до часа.

Следующей «жертвой» СНБ стали местные супермаркеты, причем все разом. Пока общественность с изумлением следила за историей с Norfolk Consulting, люди в масках штурмовали супермаркеты Yerevan City, владельцем которых является депутат-олигарх Самвел Алексанян. В местных СМИ его называли «личным олигархом Сержа Саргсяна», который вносил заметный финансовый вклад в электоральные мероприятия экс-президента и его Республиканской партии Армении (РПА).

В результате проверок выяснилось, что Yerevan City, а также 11 других крупных розничных сетей мухлевали с отчетностью, уходя от уплаты налогов. Дело в том, что в Армении для малого бизнеса, оборот которого не превышает 240 тысяч долларов, действует упрощенная схема налогообложения: вместо НДС они платят налог на оборот в размере двух процентов. Пользуясь этим, владельцы супермаркетов регистрировали сотни фальшивых индивидуальных предпринимателей (ИП), которые якобы работают на территории розничных сетей. Это позволяло представителям крупного бизнеса прикидываться бизнесом мелким и вместо НДС платить в бюджет скромные два процента с оборота.

Эта схема использовалась годами и нанесла государству ущерб в миллионы долларов. А еще выяснилось, что прежнее руководство правоохранительных и налоговых органов знало об этой схеме и покровительствовало ей. Небескорыстно, надо полагать. В связи с этим на допрос в «контору» вызвали практически всех должностных лиц, так или иначе имевших отношение к деятельности торговых сетей. А ретейлеры теперь должны возместить ущерб, нанесенный бюджету.

На фоне этого скандала депутат-олигарх Самвел Алексанян вышел из парламентской фракции РПА, так же поступил его коллега Артак Саркисян (депутат, владелец сети супермаркетов SAS).

Эти разоблачения казались громкими до неприличия. О них говорили на кухнях и в кофейнях, но вскоре оказалось, что это только цветочки. 16 июня сотрудники СНБ пришли к одному из «неприкасаемых»: был задержан депутат-республиканец — генерал-лейтенант Манвел Григорян. Это событие буквально шокировало армянскую общественность и почти раскололо общество на два лагеря.

Герой на хозяйстве

Манвела Григоряна называют просто «генерал Манвел». Он руководил Союзом добровольцев «Еркрапа» — из этой организации в годы карабахской войны выросла современная армянская армия. Созданный в 1993 году, с 1999-го Союз перешел под управление Григоряна. Сам он во время карабахской войны руководил добровольческой бригадой, а потом командовал войсковым соединением. Григорян награжден медалями и орденами, в том числе ему присвоено звание «Герой Карабаха».

В начале нулевых Манвел Григорян зарекомендовал себя как верный соратник тогдашнего президента Сержа Саргсяна. Получил звание генерал-майора, затем — генерал-лейтенанта, восемь лет занимал должность замминистра обороны Армении, с 2012 года — депутат парламента. Генерал обосновался в городе Эчмиадзин (Вагаршапат) Армавирской области Армении и стал там «царем и богом».

Новость о задержании генерала всколыхнула город. Сообщалось, что его подозревали в незаконном хранении оружия. Григоряна увезли днем, а уже вечером в Эчмиадзине прошел митинг в его поддержку, который организовал мэр города — сын Манвела Григоряна Карен. Чуть позже протесты прошли перед зданием СНБ Армении — полиции пришлось разгонять собравшихся, которые требовали немедленного освобождения национального героя.

Тем не менее на следующий день СНБ распространила кадры оперативной съемки с обысков у генерала Манвела. Пара сотен тысяч долларов, несколько десятков сертификатов о собственности на объекты недвижимости, гранатометы, тротил, боевые гранаты, десятки ружей, пистолетов — одним словом, арсенал для небольшой частной армии. В распоряжении генерала также оказалось три автопарка, в первом — элитные машины, второй — ретро-автомобили, третий — машины повышенной проходимости, вездеходы. Кроме того, герой Карабаха держал у себя небольшой зверинец с дикими животными — тиграми, медведями, страусами и т.п.

Но по-настоящему общественность была шокирована, когда при обысках в роскошной усадьбе Манвела Григоряна нашли продовольствие, которое во время четырехдневной войны в Карабахе (апрель 2016 года) отправлялось на фронт.

Предыстория такова: когда в 2016 году ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась и фактически начались боевые действия, граждане Армении и заграничные армянские диаспоры кинулись отправлять помощь на фронт: собирали деньги, продовольствие, амуницию, припасы. Значительная часть этих поставок шла через Союз добровольцев «Еркрапа» и, как выяснилось, далеко не ушла.

У Манвела нашли солдатские пайки — тысячи банок с тушенкой. Он кормил ими своих животных. Позже выяснится, что найденное в эчмиадзинской усадьбе — только малая часть. Стратегические запасы генерал распределил по всем своим имениям как в Армении, так и непосредственно в Карабахе. И там было на только продовольствие. В ходе обысков нашли бинты, лекарства, белье, туалетную бумагу, сгущенку, подсолнечное масло… Все это было собрано школами, детсадами, вузами, общественными организациями и простыми людьми. В какой-то момент следователи перестали считать товары упаковками и штуками и перешли на килограммы и тонны.

Кроме промтоваров и оружия у генерала нашли специально оборудованную для бездорожья машину скорой помощи, переданную армянами России в помощь солдатам на фронте, и даже письма школьников к солдатам, которые те прилагали к своим посылкам.

Как только Григоряна забрали, его жена Назик Амирян решила избавиться от вещественных доказательств и попыталась через членов «Еркрапа» утилизировать содержимое складов, но это было невозможно чисто физически. 25 июня ей и Карену Григоряну (вскоре после задержания отца он подал в отставку) предъявили обвинения в хищениях.

Республиканская партия Армении, в первый день после задержания осторожно поддерживавшая Манвела Григоряна, после публичной огласки от товарища отреклась. Парламент лишил его депутатской неприкосновенности. Теперь генерала ждет суд.

В результате «царь и бог» Эчмиадзина генерал Григорян оказался в СИЗО СНБ Армении. В Карабахе обсуждают лишение его звания героя, а пользователи сети создает в Facebook мемы об Артуре «Рэмбо» Ванецяне и раскупают кепки с надписью «СНБ».

Услужили родине

После генерала Манвела армянские силовики взялись за ближайший круг экс-президента Сержа Саргсяна. Первым в этом списке оказался Вачаган Казарян — бывший заместитель службы охраны Сержа Саргсяна. Это один из самых доверенных людей Саргсяна, его называют «Сержевский Вачо», он является владельцем одного из популярных ночных заведений в Ереване

Несколько дней назад сотрудники СНБ вломились в его клуб и при обысках обнаружили более полутора миллионов долларов наличными. Обыскали дом его супруги, нашли еще примерно столько же. Днем 25 июня Казарян был задержан на выходе из банка — он обналичил миллион долларов и собирался обналичить еще 3,2 миллиона. Внятно объяснить происхождение этих денег Казарян не смог.

Генерал-майору Вачагану Казаряну предъявлены обвинения в незаконном обогащении и сокрытии доходов. Сейчас он под стражей․

Одновременно с задержанием Казаряна Следственный комитет Армении сообщил об уголовном деле по фактам уклонения от уплаты налогов и преднамеренного банкротства фонда Левона Саргсяна — это родной брат экс-президента Сержа Саргсяна. В результате деятельности его фонда бюджет Армении недополучил 625 тысяч долларов. Примечательно, что бывший президент Серж Саргсян за деятельность этого фонда наградил брата медалью «За услуги Родине» первой степени.

Другой брат Сержа Саргсяна — Александр — был задержан днем в понедельник спецназом Армении. Видео задержания появилось в Facebook, а пресс-служба силового ведомства подтвердила факт задержания: бывший депутат парламента Александр (Сашик) Саргсян, известный как «Сашик-50-процентов», был задержан по подозрению в незаконном ношении оружия. Ближе к вечеру его отпустили.

Впрочем, дело генерала Манвела тоже начиналось с разговоров об оружии, а закончилось всеармянским шоком. Возможно, с Сашиком Саргсяном случится примерно то же самое. Армянские СМИ уже десять лет пишут о том, что Сашик — рэкетир, навязывающий свое 50-процентное партнерство любому приглянувшемуся бизнесу (отсюда и прозвище). Кроме того, есть данные о тесных связях Сашика Саргсяна с орудующими на западе США армянскими ОПГ, в частности, с вором в законе Арменом Казаряном (Пзо). Это позволяет с высокой долей вероятности предположить, что история с Александром Саргсяном еще только начинается.

Между тем тучи сгущаются над мэром Еревана Тароном Маркаряном. Член РПА, сын бывшего премьер-министра Армении Андраника Маркаряна , Тарон правит столицей с 2011 года.

13 июня в здание мэрии прошли обыски, была изъята обширная база документов. В результате выявлены крупные хищения, махинации, а также случаи систематического злоупотребления должностным положением. В частности, выяснилось, что при выдаче тех или иных разрешений сотрудники мэрии требовали от граждан совершить взносы в фонд «Ереван», аффилированный с городским муниципалитетом (он расположен в том же здании, что и мэрия), при этом финансовые потоки были непрозрачными, а часть денег присваивалась.

Пока в СНБ Армении готовят материалы по факту хищений, злоупотреблений и махинаций в фонде «Ереван», группа журналистов выпустила расследование, посвященное имуществу столичного градоначальника. Руководил проектом помощник премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросам борьбы с коррупцией Арен Мкртчян. В почти двадцатиминутном фильме авторы изучают декларации Маркаряна, его имущество, скрытые активы, переписанные на родных и друзей машины, недвижимость, доли в различных компаниях и так далее. По заявлению авторов, информация передана для расследования в СНБ Армении.

Вышеперечисленное — только самые громкие разоблачения. Фоном к ним идут скандалы помельче, и их сотни. Полиция, прокуратура , Следственный комитет ежедневно рапортуют о раскрытии очередных злоупотреблений, хищений, подлогов, фальсификаций. С коррупцией борются буквально всюду — в детсадах, в школах, в вузах, в поликлиниках и медицинских центрах, в воинских частях и в самом министерстве обороны , внутри силовых структур, в сельских администрациях и даже на ярмарках… Везде. Новые министры подают заявления в полицию о нарушениях в работе их ведомств, прежних министров приглашают на допросы. Мэры, губернаторы и чиновники рангом пониже подают в отставку. Новостные ленты армянских СМИ превратились в криминальную хронику.

«Все равны перед законом, даже члены моей семьи», — говорил Пашинян не раз.

Видимо, он не шутил.

Сегодня борьба с коррупцией — главный политический драйвер в Армении. Как итог, за неполные два месяца антикоррупционной кампании государству возмещен ущерб на 35 миллионов долларов. Сумма может показаться небольшой, но это более одного процента бюджета Армении и более десяти процентов его дефицита. Кроме того, повышается собираемость налогов — за май план был перевыполнен на два процента. Если так пойдет, страна закончит год с профицитом.

На этом фоне политическая повестка вкупе с экономикой остались где-то на задворках. Но, с другой стороны, нынешние власти Армении позиционируют себя как временные и готовятся к переизбранию — уже путем всенародного голосования. Их главные конкуренты — прежняя власть в лице Республиканской партии Армении и ее лидера Сержа Саргсяна — подавлены, деморализованы, дискредитированы. Политически они уничтожены. Пока только политически — но, возможно, к ним уже идет Артур Ванецян.