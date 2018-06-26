Власти Абхазии ограничат ночную торговлю алкоголем

Премьер‐министр Абхазии Геннадий Гагулия поручил правительству республики подготовить проект постановления, ограничивающий продажу спиртного с 23:00 до 8:00. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу абхазского правительства.

На совещании кабмина также обсуждался вопрос ограничения курения табака в некоторых общественных местах и помещениях.

Геннадий Гагулия также сообщил о необходимости усиления контроля за налично-денежным оборотом.

Он подчеркнул, что «бесконтрольное денежное обращение подрывает основы экономики и неблагоприятно сказывается на функционировании платежной системы государства». Правительство начало разработку плана по установке кассовых аппаратов в торговых объектах Абхазии.