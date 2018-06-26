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«Смотреть невыносимо!»: снимки Алики Смеховой с грузинскими блюдами лишают сна
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«Смотреть невыносимо!»: снимки Алики Смеховой с грузинскими блюдами лишают сна 

Eva.ru 53 минуты назад
Фото: Eva.ru
Все знают, что есть такая национальная еда, от которой не может удержаться даже самая глубоко худеющая девушка. Пожалуй, чуть ли не первое место в этом списке по праву может занять грузинская кухня. Вот и актриса Алика Смехова, путешествуя по Грузии, явно не удержалась от соблазнов.
50-летняя Алика Смехова много работает, но и успевает отдыхать в перерывах между мероприятиями. Пару дней звезде удалась провести в Грузии, откуда она публиковала в своем Инстаграм-аккаунте атмосферные фотографии местных красот. Эта страна всегда была интересной для путешественников: потрясающая архитектура, традиции, прекрасный климат и гостеприимные люди. А уж местная кухня не оставит равнодушной ни одного человека на планете — такие вкусные, ароматные, аппетитные блюда там готовят, что даже пара-тройка лишних кило после поездки не расстраивают отдыхающих.
Перед отъездом Алика решила подразнить своих фанатов, опубликовав фото богато накрытого стола. В руках звезда держит огромную тарелку с местными фруктами, а сам стол уставлен всевозможными яствами. Оторваться от такого зрелища невозможно, судя по всему, тяжело пришлось и самой Алике. «Спасибо гостеприимной и благодатной Грузии, пора домой. Как бы это все забрать с собой?! С удовольствием делюсь с вами этой вкуснятиной», — подписала несколько снимков Алика, чем вызвала у своих подписчиков приступ неконтролируемого аппетита.
«Вот это стол! Пир горой! Как гостеприимно и радушно!» «Красота аппетитная! Ешьте на здоровье!» «Красота! С фигурой ничего не случится?» «М-мм, пошла варить борщ ибо смотреть невыносимо» «Можно просто потерять рассудок! Алика, как же это должно быть все вкусно!» «Ой, прощай фигура!» «После таких фото просто невозможно уснуть без подхода к холодильнику!» «Нет слов, одни слюни» Надо сказать, звезды любят подкидывать своим фанатам фото своих трапез — частенько это довольно простые блюда, к примеру, сырники или омлет на завтрак. Однако бывают в микроблогах звезд и изысканные кушанья, а также оригинальные сервировки. К примеру, недавно, убранство обеденного стола Олеси Судзиловской озадачило ее фанатов. Среди тарелок и стаканов виднелся предмет, предназначение которого публика так и не разгадала.
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