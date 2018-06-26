«Смотреть невыносимо!»: снимки Алики Смеховой с грузинскими блюдами лишают сна

Все знают, что есть такая национальная еда, от которой не может удержаться даже самая глубоко худеющая девушка. Пожалуй, чуть ли не первое место в этом списке по праву может занять грузинская кухня. Вот и актриса Алика Смехова , путешествуя по Грузии , явно не удержалась от соблазнов.

50-летняя Алика Смехова много работает, но и успевает отдыхать в перерывах между мероприятиями. Пару дней звезде удалась провести в Грузии, откуда она публиковала в своем Инстаграм-аккаунте атмосферные фотографии местных красот. Эта страна всегда была интересной для путешественников: потрясающая архитектура, традиции, прекрасный климат и гостеприимные люди. А уж местная кухня не оставит равнодушной ни одного человека на планете — такие вкусные, ароматные, аппетитные блюда там готовят, что даже пара-тройка лишних кило после поездки не расстраивают отдыхающих.

Перед отъездом Алика решила подразнить своих фанатов, опубликовав фото богато накрытого стола. В руках звезда держит огромную тарелку с местными фруктами, а сам стол уставлен всевозможными яствами. Оторваться от такого зрелища невозможно, судя по всему, тяжело пришлось и самой Алике. «Спасибо гостеприимной и благодатной Грузии, пора домой. Как бы это все забрать с собой?! С удовольствием делюсь с вами этой вкуснятиной», — подписала несколько снимков Алика, чем вызвала у своих подписчиков приступ неконтролируемого аппетита.