19 неожиданных фактов о грузинах

Предки грузин упоминаются ещё в Библии, легендарная Колхида, куда плыли аргонавты, находилась на территории Грузии . Нам кажется, что мы многое знаем о грузинах, но их история и культура хранит много загадок.

1. Грузины называют свою страну Сакартвело. Этот топоним переводится как «вся Картли» и восходит к названию одноименной области. Топоним «Грузия» восходит к названию «Гурджистан» (страна волков), встречающемуся в арабо-персидских источниках. Европейское название Грузии «Georgia» также сопоставляют с арабо-персидским названием, связанным с грузинским культов Святого Георгия. Золотая скульптура святого возвышается на центральной площади Тбилиси

2. Численность грузин в мире — более 4 млн 3. Грузины были одним из первых народов, принявших христианство. По одной из самых распространенных версий, это произошло в 319 году. Показательно, что, несмотря на общемировую тенденцию, число верующих в Грузии растет. Сегодня православными себя считают 80% грузин.

4. Грузинский — древнеписьменный язык. Древнейшие письменные памятники на древнегрузинском языке датируются V веком. К ним относятся мозаичная надпись первой половины V века близ Иерусалима , а также надпись на Болнисском Сионе (в 60 км к югу от Тбилиси) конца V века.

5. Грузины имеют уникальный алфавит. В картвелистике имеются разные гипотезы о прототипе грузинского письма. Согласно разным теориям, в его основу положено арамейское, греческое или коптское письмо.

6. Самоназвание грузин — картвелеби.

7. Первым государством, упоминаемым историками на территории Грузии считается Колхидское царство. Впервые о нём упоминают в середине I тысячелетия до н. э. греческие авторы Пиндар и Эсхил. Именно в Колхиду плыли за Золотым руном аргонавты.

8. В грузинском языке нет ударения, только на определенном слоге повышается тон. Также в грузинском нет заглавных букв, а род определяется по контексту.

9. Самым известным в мире грузином заслуженно считают Иосифа Сталина.

10. В грузинском языке для называния чисел используется двадцатеричная система. Чтобы произнести число между 20 и 100, надо разбить его на двадцатки и назвать их число и остаток. Например: 33 — двадцать-тринадцать, а 78 — три-двадцать-восемнадцать.

11. Знакомые нам с детства слова в Грузии имеют не те значения, к которым мы привыкли. «Мама» по-грузински — папа, «деда» — мама, «бебиа» — бабушка, «бабуа» или «папа» — дедушка.

12. В грузинском языке нет звука «ф», а в заимствованных словах этот звук заменяют на звук «п» с сильным придыханием. Российская федерация по-грузински будет звучать как: «русэтис пэдэрациа».

13. По данным экономиста Кеннана Эрика Скотта из Вашингтонского института, во времена Советского Союза грузины поставляли на советские прилавки 95% чая и 97% табака. Львиная доля цитрусовых (95%) также шла в регионы СССР из Грузии.

14. На территории Грузии в 1991 году нашли останки Дманисийских гоминидов, изначально получивших название Homo georgicus. Им почти 2 миллиона лет (1 млн 770 000). Им дали имена Зезва и Мзия.

15. Шашлыки и хинкали в Грузии принято есть руками.

16. В бытовом общении грузины используют слова, которые они почему-то считают русскими, хотя для нас они не всегда будут понятны. Тапочки грузины называют чустами, обои — шпалерами, фасоль — лобио, майкой часто называют все, что носят выше пояса, а ботасами кроссовки.

17. Грузины законно гордятся своим вином. Его здесь начали производить 7000 лет назад, и сегодня в Грузии 500 сортов культивируемого винограда. Ежегодно в стране проходит праздник сбора урожая винограда «Ртвели».

18. Грузины известны своей гостеприимностью. Гость в доме важнее хозяина. Поэтому в грузинских домах не принято снимать обувь.

19. Грузины известны своей любовью к длинным тостам, однако не все знают, что в то время, когда грузины пьют пиво, тосты произносить не принято.