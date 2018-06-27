Азербайджан принял председательство в ОЧЭС у Армении

БАКУ , 27 июн — Sputnik Армения передала Азербайджану председательство в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сообщает Sputnik Армения.

Церемония прошла в здании МИД Армении в Ереване

Заседание представителей МИД стран-участниц ОЧЭС прошло 27 июня. В Ереване, в числе прочих диппредставителей, присутствуют заместитель главы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев и представитель МИД Турции по линии многостороннего экономического сотрудничества Омар Кючук.

Отметим, что в 2018 году Армения председательствовала в ОЧЭС в порядке ротации.