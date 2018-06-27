Азербайджан принял председательство в ОЧЭС у Армении 

БАКУ, 27 июн — Sputnik. Армения передала Азербайджану председательство в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сообщает Sputnik Армения.
Заседание представителей МИД стран-участниц ОЧЭС прошло 27 июня. В Ереване, в числе прочих диппредставителей, присутствуют заместитель главы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев и представитель МИД Турции по линии многостороннего экономического сотрудничества Омар Кючук.
Отметим, что в 2018 году Армения председательствовала в ОЧЭС в порядке ротации.
Организация черноморского экономического сотрудничества — межправительственное объединение, созданное в 1992 году для развития партнерства, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.