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Армения подвела итоги председательства в ОЧЭС
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Армения подвела итоги председательства в ОЧЭС 

Мир24 57 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
В Ереване прошло заседание глав МИД стран объединения, в которое входят 12 государств.
Как отметили участники встречи, за прошедшие полгода в черноморском регионе намечен четкий план развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
«Деятельность Организации черноморского экономического сотрудничества важна. Мы продолжим активно участвовать в работе. В рамках нашего председательства мы сосредоточились на основных направлениях сотрудничества в таких сферах, как экономика и торговля, телекоммуникации, энергетика, транспорт, туризм, наука и образование», — заявил заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян.
Армения в пятый раз председательствовала в Организации черноморского экономического сотрудничества.
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