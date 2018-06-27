Армения подвела итоги председательства в ОЧЭС

Ереване прошло заседание глав МИД стран объединения, в которое входят 12 государств.

Как отметили участники встречи, за прошедшие полгода в черноморском регионе намечен четкий план развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

«Деятельность Организации черноморского экономического сотрудничества важна. Мы продолжим активно участвовать в работе. В рамках нашего председательства мы сосредоточились на основных направлениях сотрудничества в таких сферах, как экономика и торговля, телекоммуникации, энергетика, транспорт, туризм, наука и образование», — заявил заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян.

Армения в пятый раз председательствовала в Организации черноморского экономического сотрудничества.

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