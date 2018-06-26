Глава Северной Осетии высказался о новом полпреде

Опыт нового полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова позволит успешно решать важные вопросы, в том числе в социально-экономической сфере, считает глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Во вторник президент России Владимир Путин назначил Матовникова полпредом в СКФО вместо Олега Белавенцева.
"Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выразил уверенность в том, что богатый практический опыт, личностные и профессиональные качества Александра Матовникова будут также способствовать успешному решению важнейших вопросов, связанных с укреплением экономической и социальной стабильности Северо-Кавказского федерального округа, сохранением мира и межнационального согласия в регионе", — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Северной Осетии.
Кроме этого, Битаров отметил, что с бывшим полпредом Белавенцевым удалось плодотворно поработать.
"Олег Евгеньевич многое сделал для социально-экономического развития Северного Кавказа, укрепления добрососедских отношений в регионе. На протяжении двух лет мы плодотворно поработали, постоянно ощущая его искренний интерес к жизни республики, его поддержку и внимание к тем задачам, которые ставились перед Северной Осетией и перед округом. Многие проекты, которые нам удалось воплотить в жизнь, состоялись с его участием. И мы благодарны ему за совместную деятельность и доброе человеческое отношение, и, конечно же, желаем ему дальнейших успехов", — сказал Битаров.