Глава Северной Осетии высказался о новом полпреде

Глава Северной Осетии поделился ожиданиями от нового полпреда в СКФО

Вячеслав Битаров. Опыт нового полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова позволит успешно решать важные вопросы, в том числе в социально-экономической сфере, считает глава Северной Осетии

"Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выразил уверенность в том, что богатый практический опыт, личностные и профессиональные качества Александра Матовникова будут также способствовать успешному решению важнейших вопросов, связанных с укреплением экономической и социальной стабильности Северо-Кавказского федерального округа, сохранением мира и межнационального согласия в регионе", — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Северной Осетии.

Кроме этого, Битаров отметил, что с бывшим полпредом Белавенцевым удалось плодотворно поработать.