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Как маленький ослик стал знаменитостью
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Как маленький ослик стал знаменитостью 

Sputnik Узбекистан 2 часа назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Фотография маленького ослика Бако, который лежал на асфальте под палящим солнцем в туристическом районе Мцхета, тронула до глубины души не только ярых защитников животных.
Грузинские пользователи соцсетей начали активно делиться этой фотографией и писать о том, что подобный беспредел не должен происходить в стране. Писали, что бедное животное постоянно находится на солнце без воды и еды. Журналисты Sputnik Грузия отправились в город Мцхета, чтобы узнать о судьбе ослика. Но слухи не нашли подтверждения.
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