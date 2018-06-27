В грузинском санкционном списке нашли мертвые души

Вице-спикер парламента от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе на пресс-конференции, в частности, заявил, что в списке нет представителей российских спецслужб, которые, как минимум, покрывают убийц грузин.

Также он отметил, что в этом списке есть несколько человек, которых уже нет в живых.

Капанадзе не уточнил, сколько «мертвых душ» попало в санкционный список, но заявил, что «все это свидетельствует о несерьезном подходе властей Грузии» к данному вопросу.

«В данном списке, к сожалению, нет представителей российских ФСБ или ГРУ , которые на месте (в Абхазии и Южной Осетии) осуществляют эффективный контроль», — сказал оппозиционер, ранее работавший заместителем министра иностранных дел Грузии.

Он заявил, что его партия продолжит работу над «расширением списка за счет граждан Российской Федерации», а также над тем, чтобы западные санкции против фигурантов были эффективными.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 33 человека, которых Грузия обвиняет в убийствах и иных преступлениях против своих граждан в Абхазии и Южной Осетии с 1991 года, вошли в так называемый список Отхозория-Татунашвили и должны быть подвергнуты международным санкциям, заявил накануне премьер-министр Мамука Бахтадзе

Список назван так по фамилиям граждан Грузии, убитых в последнее время в Абхазии и Южной Осетии, бывших автономиях, в «оккупации» которых Тбилиси обвиняет Москву после войны 2008 года.

Как отметил Мамука Бахтадзе, этот список будет пополняться, при этом Тбилиси рассчитывает на содействие западных партнеров и международного сообщества, чтобы лица, попавшие в него, были задержаны или подвергнуты санкциям.

«Все сделаем, чтобы привлечь к ответу убийц наших граждан и тех, кто покрывал преступников», — заявил премьер-министр.