Премьер-министр Грузии объявил о сокращении числа министерств в новом правительстве

ТБИЛИСИ , 26 июня. / ТАСС /. Количество министерств в новом правительстве Грузии сократится с нынешних 13 до 10, при этом будет одно госминистерство. Об этом заявил во вторник на брифинге в Тбилиси премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе

"Решено осуществить сокращение количества министерств в правительстве с 13 до 10, в новом правительстве, как и в нынешнем, будет одно государственное министерство (речь идет о госминистерстве по вопросам примирения и гражданского равноправия — прим. ТАСС), — сказал он. — Это будет оптимальное количество министерств, которое позволит эффективно и оперативно решать существующие в стране проблемы".