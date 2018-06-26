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Сотрудничество России и Армении в условиях цифровой экономики обсудят в Ереване
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Сотрудничество России и Армении в условиях цифровой экономики обсудят в Ереване 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В пятницу, 29 июня, в Ереване состоится VII российско-армянский межрегиональный форум «Цифровые инициативы России и Армении в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС». Участники мероприятия обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества между регионами двух стран в условиях цифровой экономики.
Руководители профильных ведомств стран-участниц мероприятия выступят на пленарном заседании. В нем примут участие министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян и главы регионов России и Армении. По информации источника, на заседании будет подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве.
Деловую программу форума продолжит пятое заседание совместной рабочей группы по вопросам российско-армянского межрегионального сотрудничества Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения.
В программе форума пять дискуссионных площадок. В их числе — «Ереван — Москва: умные города, умные решения», «Цифровая повестка: взгляд регионов», «Цифровизация агропромышленного комплекса», «Развитие индустрии туризма в условиях становления цифровой экономики» и «Популярность социальных сетей и цифрового пространства как фактор, определяющий тренды молодежи».
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