Сотрудничество России и Армении в условиях цифровой экономики обсудят в Ереване

В пятницу, 29 июня, в Ереване состоится VII российско-армянский межрегиональный форум «Цифровые инициативы России Армении в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС ». Участники мероприятия обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества между регионами двух стран в условиях цифровой экономики. Руководители профильных ведомств стран-участниц мероприятия выступят на пленарном заседании. В нем примут участие министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян и главы регионов России и Армении. По информации источника, на заседании будет подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве. Деловую программу форума продолжит пятое заседание совместной рабочей группы по вопросам российско-армянского межрегионального сотрудничества Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения. В программе форума пять дискуссионных площадок. В их числе — «Ереван — Москва : умные города, умные решения», «Цифровая повестка: взгляд регионов», «Цифровизация агропромышленного комплекса», «Развитие индустрии туризма в условиях становления цифровой экономики» и «Популярность социальных сетей и цифрового пространства как фактор, определяющий тренды молодежи».