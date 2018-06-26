Братья Асканели

Грузия — колыбель мирового виноделия, страна с богатейшей культурой. Именно здесь около восьми тысяч лет назад впервые стали возделывать виноградную лозу Vitis Vinifera. Для грузин вино — это не просто напиток, это воплощение самой жизни, ее уклад, традиции и философия.

Вино в Грузии издревле обладало сакральным смыслом. В каждой крестьянской семье делали вино, но монастырское виноделие также играло важную роль. В XII веке при монастыре Икалто была основана академия, в которой уже тогда обучали виноградарству.

Вся легендарная история грузинского виноделия указывает на то, что Грузия должна быть и будет великим винным регионом мира.

Грузия давно получила признание как место, подарившее миру вино. Открывшаяся в Лондоне в 1999 году первая в мире постоянно действующая выставка вина «Винополис» начинается павильоном Грузии, который так и называется — «Грузия — Родина вина».

История винодельни «Братья Асканели», расположенной на выезде из Тбилиси по пути в Кахетию, началась в 1998 году. На сегодняшний день это одна из ведущих винодельческих компаний Грузии, в собственности которой заводы по производству вина, чачи и бренди, 400 га виноградников в Кахетии, которые засажены сортами Киси, Хихви, Саперави, Ркацители и 20 га в Гурии, где выращивается редкий автохтонный сорт Чхавери. География экспорта насчитывает 15 стран мира.

Здесь инновации и традиции идут рука об руку. Изо дня в день энологи и виноградари ведут совместную кропотливую работу на плантациях, ставя своей основной задачей — получение хорошего урожая.

В последнее время компания делает акцент на производстве органических вин и активно развивает уникальную категорию вин в «квеври». Уважая традиции, здесь не боятся экспериментов в поисках новых вкусов и возможностей. Благодаря такому подходу в компании появились вина с маленьких виноградников, обладающих уникальным терруаром.

В 2015 году «Братья Асканели» запустили творческий проект — «Artwine», который задумывался как своеобразная площадка для художественных выставок: этикетки для вин этой линейки создают российские и грузинские художники.

В зоне Кварели (Кахетия) подходит к завершению строительство нового винного завода Асканели — уникального архитектурного сооружения, где расположится музей винной истории Грузии, рестораны, марани и многое другое, представляющее огромный интерес для любознательных путешественников.

Производство коньячных спиртов осуществляется здесь на собственных дистиллериях. На сегодняшний день компания владеет довольно большим фондом выдержанных спиртов для дальнейшего купажирования, дополнительно закупаются спирты в Коньяке во Франции.

На винодельне Askaneli Brothers в Тбилиси вас ждет увлекательная экскурсия по заводу и винному погребу.

В прошлом году в Батуми компания открыла новый ресторан «Terrassa Askaneli» на первом этаже отеля Hilton, где гостям всегда рады предложить вкуснейшие грузинские блюда, редкие вина и возможность послушать живую музыку, любуясь восхитительными морскими пейзажами.

В течение всех 20 лет, что существует компания, самым важным всегда являлось постоянное развитие и повышение уровня качества своей продукции. И как результат, компания «Братья Асканели» вот уже на протяжении шести лет каждый год получает высокие награды на престижных междунарожных конкурсах.

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