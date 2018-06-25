Поведение Азербайджана устраивает Россию, но Москва может потерять контроль

Позиция у Азербайджана правильная, сказал спикер Госдумы России Вячеслав Володин . При этом он отметил, что России не хотелось бы возобновления военных действий, и «похвала» может означать, что действия азербайджанского руководства устраивают Москву

Россия продает Азербайджану тонны оружия, будучи уверенной, что без ее ведома Баку не станет применять это оружие. Россия не раз «позволяла» Баку применить оружие и сразу же вмешивалась, когда процессы протекали не в нужном ей русле. Так было и во время Апрельской войны.

Все последние годы Азербайджан интенсивно вооружается, тратя баснословные деньги, чтобы показать на параде новые ракеты и похвастаться вертолетами. Министр обороны этой страны Закир Гасанов говорит, что президент Алиев дал поручение подготовить Азербайджан к реальным военным действиям. Министр обещал подготовиться через несколько лет.

Видимо, такую позицию Володин и считает правильной — готовиться, покупать оружие, лучше у России, но не начинать войну без указания из Москвы.

Сегодня Алиев наградил Закира Гасанова медалью за вклад в защиту территориальной целостности Азербайджана. Недавно Гасанов отчитался о том, что освободил 11 тыс. кв.м земли в Нахиджеване. Границу с Арменией не переходили, зато взяли высоту на своей территории и подошли поближе к Армении.

Украиной и Территориальная целостность Азербайджана — одно из самых неопределенных в мире понятий. Международные инстанции не раз отказывались признать эту целостность — Азербайджан не включают, наряду с Молдовой Грузией , в список стран, территориальная целостность которых подлежит безоговорочному восстановлению. Зато Алиев награждает за это своего министра обороны.

Оружия в зоне карабахского конфликта столько, что может без труда уничтожить два народа за неделю. Калибр и дальность вооружений растут с каждым годом, скоро очередь дойдет до ядерной бомбы, но политическая составляющая конфликта от этого не меняется. Азербайджан по-прежнему не вправе восстанавливать свою «территориальную целостность» силой. Он может только тратить нефтедоллары на вооружения, получая «похвалы» Володина за «правильную позицию».

Правда, не факт, что Россия будет контролировать ситуацию вечно, однажды процессы могут выйти из-под надзора и повернуться против самой Москвы.