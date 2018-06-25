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Известного грузинского певца попытались зарезать в Грузии
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Известного грузинского певца попытались зарезать в Грузии 

Пятый канал 58 минут назад
Фото: Пятый канал
Как сообщает телекомпания «Рустави-2», артиста ранили холодным оружием около его дома в столице Грузии, в результате чего он был госпитализирован. По предварительным данным, сейчас Нозадзе готовят к операции.
Известно, что певца ранила некая женщина, попросившая вместе со своей подругой выйти Нозадзе из дома. По словам очевидцев, певец сел к ним в машину, а вышел из нее уже залитый кровью. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее Пятый канал рассказывал, что на президента Зимбабве было совершено покушение. Во время речи Эммерсона Мнангагвы на стадионе в городе Булавайо прогремел взрыв.
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