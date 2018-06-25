Нани Брегвадзе рассказала о своем придуманном имени

Певицу Нани Брегвадзе называют «царицей романса». Она стала первой эстрадной певицей СССР, удостоенной звания народной артистки, а в родной Грузии заложена памятная звезда Нани Брегвадзе.

Предки Нани Брегвадзе родом из знаменитых княжеских родов. Ее бабушка считалась первой красавицей Кутаиси , а дедушка был настоящим интеллектуалом, учился в Санкт-Петербурге на юридическом и математическом факультетах. В семье всегда соблюдали традиции и придерживались строгих правил, поэтому бабушка с дедушкой не сразу одобрили брак своей дочери с актером Георгием Брегвадзе.

В программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» певица раскрыла тайну своего имени. Нани — это не грузинское имя, а придуманное. Ее папа снимался в фильме «Золотистая долина». Главную героиню в фильме звали Нани (ее играла Нато Вачнадзе). В тот момент мама певицы как раз была беременна. И режиссер фильма сказал, что если родится девочка, пусть ее назовут Нани.

"У моего папы был необыкновенный характер. Я не помню ни разу, чтобы он повысил на меня голос. Он был очень спокойным и мудрым человеком. Его всегда тянуло к музыке, он любил ходить на симфонические концерты", — рассказала Нани.

В 1957 году Брегвадзе поехала на фестиваль молодежи и студентов в Москву , где одержала победу в составе эстрадного самодеятельного оркестра Грузинского политехнического института. Родители воспитывали ее строго и не хотели сначала ее отпускать в Москву. Но настояла мама: «Как можно не давать девочке петь?» Обратно в Грузию она уже вернулась всесоюзной знаменитостью, поступила в консерваторию по классу фортепиано.

"Я вдруг стала популярна. Но тогда я ничего не чувствовала, кроме благодарности. Какая была, такой и осталась, — говорит она. — До сих пор, когда меня хвалят, я все время удивляюсь. Возгордиться — это страшное дело, влюбляться в себя — это страшная черта".

Жениха Нани — инженера-строителя Мераба Мамаладзе — выбрала мама. Единственное условие, которое теща поставила жениху — не запрещать девушке петь. «Я была очень послушной дочерью. А мама что хотела, то и делала», — призналась артистка.

Мераб очень любил Нани, но был ревнив, мог оскорбить при всех. Он ревновал жену ко всем подряд, в гости даже перестали ходить друзья девушки. Брегвадзе пела в ансамбле «Орэра», где вместе с ней выступали еще шестеро юношей, которые тогда считались самыми завидными женихами Грузии. Одним из них был Вахтанг Кикабидзе . Людская молва не раз «женила» их. Но Нани говорит, что у Бубы чудесная жена, которая ради него бросила балет. «Ради Бубы можно», — с улыбкой говорит она.

Муж хотел, чтоб Брегвадзе ушла из ансамбля «Орера» и занялась сольной карьерой. Супруги часто ругались. И однажды Мераб просто не выдержал и ушел. Супруги разошлись, но не развелись. А вскоре после этого его посадили за финансовые махинации. Певица говорит, что ее супруг был очень добрым и наивным человеком и поставил свою подпись под какими-то документами. И тогда Нани, которая никогда не обращалась ни к кому за помощью, пошла к Эдуарду Шеварнадзе, который был министром внутренних дел Грузии, и попросила перевести бывшего мужа из Эстонии в Грузию. Мераба перевели в тюрьму в Рустави , где он провел еще два года.

После выхода из тюрьмы Мераб снова начал ухаживать за Нани.

"Когда я его увидела, он был таким красивым — абсолютно другой человек. Полтора года мы были счастливы, но жизнь взяла свое. Он начал пить, не мог найти работу. Было невозможно терпеть, и уже дочь Эка мне сказала, что нам пора расстаться", — рассказала певица.

У Мераба появилась другая женщина, на которой он женился. «Я была так счастлива, что у него будет женщина, которая будет за ним ухаживать. Ее дети его так любили. Я радовалась, что у него теперь будет своя семья», — говорит певица.

После развода с Мерабом она больше не выходила замуж, хотя поклонников у нее было много. «Если бы у меня появился муж-грузин, то я бы здесь не сидела. Муж дома, а я на гастролях? Так не бывает!» — уверена она. Сегодня Нани Брегвадзе счастлива, у нее большая семья. У дочери Эки трое детей, подрастают внуки. Артистка редко дает концерты в России , но каждый ее приезд становится настоящим событием.

Как она пережила потерю своей любимой мамы? Правда ли, что у нее был роман с Вахтангом Кикабидзе? И почему она больше не вышла замуж? Ответы — в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».