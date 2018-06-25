Россияне предпочли Азербайджан Европе

Болгарии и Более 850 тысяч граждан России посетили Азербайджан в прошлом году: это больше, чем количество наших туристов в Чехии Черногории . Впрочем, потенциал для развития как туризма, так и других отраслей экономики у Москвы Баку огромен. Что сделать, чтобы вывести сотрудничество двух стран на новый уровень? Эта тема стала ключевой в ходе первого официального визита делегации Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным в Баку, который прошёл 24-25 июня.

Москва и Баку всегда поддержат друг друга на международных площадках

В последние годы россияне всё чаще выбирают для отдыха Азербайджан, а не популярные европейские курорты. И неудивительно: в этом государстве на Каспийском море гостей традиционно принимают с истинно кавказским радушием и размахом. К своей истории в стране относятся с большим уважением — любой визит иностранной делегации в Баку не обходится без посещения Аллеи павших героев, где находится мемориал общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева . Прекрасно сохранился и старый город — Ичери-шехер — крепость, первые постройки на территории которой относятся к XI веку.

Улочки старого города на самом деле знакомы каждому любителю советского кино: именно здесь снимали многие эпизоды «Бриллиантовой руки» (1968 год, реж. Л. Гайдай), в том числе и один из самых известных, когда герой Юрия Никулина падает с фразой: «Чёрт побери!» Это место туристу покажет любой бакинец (даже если точно не уверен, где оно) — теперь здесь кафе с одноименным названием и небольшой музей. Из этого старинного жилого квартала, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО , открывается вид на современный символ Баку — «Пламенные башни». Три высотки полностью покрыты светодиодными экранами, которые отображают движение огня. Визуально создаётся эффект исполинских факелов — это отсылка к гербу столицы Азербайджана, на котором изображены три языка пламени. Такой вот город контрастов, где старинные здания гармонично сочетаются с новейшими архитектурными решениями, ежегодно привлекает миллионы туристов. «Поток российских туристов достиг 850 тысяч человек, и он существенно увеличился, в сравнении — рост на 18% предыдущими годами, — заявил Вячеслав Володин. — Это очень хороший показатель, в основе которого лежит отношение наших граждан. Ведь когда мы говорим о товарообороте, это деловые отношения, когда есть элемент, в том числе целесообразности, выгоды. А когда речь идёт о туризме, это значит, нашим гражданам нравится приезжать в Азербайджан, здесь их хорошо принимают».

Деловые отношения между нашими странами развиваются также стремительно: товарооборот в 2017 году составил 2,6 миллиарда долларов, увеличившись на 34,43 процента по сравнению с 2016 годом, российские инвестиции в азербайджанскую экономику в прошлом году превысили 4 миллиарда долларов, азербайджанские — миллиард долларов. Укреплению доверия между Москвой и Баку во многом способствуют двусторонние контакты президентов Владимира Путина Ильхама Алиева , подчеркнул Вячеслав Володин на встрече с азербайджанским лидером.

«Я думаю, то, что сделано во внешней политике в вопросах сближения отношений между нашими странами, является хорошим показателем того, что отношения между Россией и Республикой Азербайджан находятся на очень высоком уровне. Это отношения стратегических партнёров. Мы, конечно, всегда подчеркиваем ту роль, которую играют наши президенты Владимир Владимирович Путин и вы», — обратился он к Ильхаму Алиеву. В ответ президент Азербайджана отметил, что встречи глав государств действительно укрепляют отношения между странами, но при этом важным остаётся и межпарламентский диалог. «Как вы знаете мы сотрудничаем во многих сферах. Очень многоплановые и конструктивные отношения мы выработали. И, конечно, межпарламентское сотрудничество имеет особую важность: мы сотрудничаем в рамках международных организаций, мы поддерживаем всегда друг друга на международных площадках — это тоже показатель доверительного отношения между нашими странами», — сказал Алиев.

Связи между регионами станут прочнее

В межпарламентских отношениях, безусловно, есть потенциал развития, считает спикер Госдумы. «Парламентское измерение», по его словам, должно давать ещё больше возможностей для сближения наших стран. Эту позицию разделяет и председатель Милли Меджлиса (Национальное Собрание — однопалатный парламент. — Прим. ред.) Азербайджанской Республики Октай Асадов . «Надеюсь, что ваш визит, — обратился Асадов к российскому коллеге, — даст ощутимый толчок нашим межгосударственным отношениям». Он напомнил, что в 2017 году Россия и Азербайджан отметили двадцатипятилетие установления дипломатических отношений. А в феврале этого года в Государственной Думе прошла выставка, приуроченная к этому событию, — в стенах палаты она стала первой экспозицией, посвящённой другому государству. «Развиваются отношения в сфере образования — с 2010 года в Баку работает филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова , а с 2015 года — филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова», — напомнил председатель Милли Меджлиса.

Задача парламентов двух стран — законодательно обеспечить решения, которые достигаются на уровне президентов. По мнению Вячеслава Володина, сегодня взаимодействие между законодателями и регионами России и Азербайджана должно стать более эффективным. Уже сейчас Баку поддерживает межрегиональные связи с 78 субъектами Российской Федерации. Председатель Госдумы также предложил создать новый формат — Межпарламентскую комиссию, в рамках которой депутаты будут обсуждать вопросы, которые беспокоят и россиян, и азербайджанцев.