Володин призвал не допустить обострения ситуации в Нагорном Карабахе

"Вопросы Нагорного Карабаха не могут нас не беспокоить. Вы знаете, что Россия выступает за мирное урегулирование этого конфликта… Все, кто выступает за обострение отношений, все те, кто не слышит слов и желание народа жить в мире, конечно, идут по пути напряженности. Мы должны делать все, чтобы предотвратить этот путь. Азербайджан всегда занимал правильную и конструктивную позицию (по Нагорному Карабаху)", — заявил Володин в ходе встречи с председателем азербайджанского парламента Октаем Асадовым

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.