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Россия и Азербайджан намерены вернуться к соглашению о свободном транзите
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Россия и Азербайджан намерены вернуться к соглашению о свободном транзите 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 25 июн — РИА Новости. Россия и Азербайджан намерены вернуться к соглашению о свободном транзите для международных автомобильных перевозок, заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Делегация Госдумы во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным находится в Азербайджане с официальным визитом. В воскресенье парламентарии встретились с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
"В ходе проведенных встреч мы договорились вернуться к соглашению между Россией и Азербайджаном о международных автомобильных перевозках и решить одну самую основную проблему — транзит в России и в Азербайджане должен быть свободным, без разрешительной системы", — сказал журналистам Москвичев.
По его словам, таким образом, объемы грузов из Ирана в Азербайджан и в Россию увеличатся в разы.
Москвичев добавил, что эта тема обсуждалась в ходе встречи Володина с Алиевым.
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