Россия в плей-офф ЧМ, новая власть в Грузии и Тимошенко возвращается: программа «Вместе» за 24 июня

Словом, мы все больны футболом! Сборная России впервые в своей истории вышла в одну восьмую чемпионата мира. На стадионе, в фан-зонах, барах и дома перед телевизором миллионы болельщиков смотрели, как сборная России рвала в клочья оборону египтян.

Роуминг — очень важный вопрос для россиян и белорусов. Союзному государству в январе 2020 года будет 20 лет, а звонить нужно как будто за океан. Эта тема стала одной из главных на заседании Высшего Госсовета.

Молдове бушуют народные протесты. В Кишиневе снова идет битва за кресло столичного градоначальника. 19 июня суд отменил результаты выборов мэра, которые прошли 3 июня. Так что проевропейский политик Андрей Нэстасе даже не успел понять, что такое власть.

Грузии уже заметно дыхание приближающихся выборов. На этой неделе в стране назначен новый премьер-министр. Этого добивались люди на массовых уличных акциях, которые проходили в Тбилиси не одну неделю. Митинговали из-за приговора суда по делу об убийстве двух подростков. Квирикашвили ушел. На этом же настаивал беглый политик Михаил Саакашвили . Совпадение?

На Украине в марте 2019 года пройдут президентские выборы. Действующий президент Петр Порошенко не слишком популярен в стране. Если бы день голосования был сегодня, победа была бы обеспечена Юлии Тимошенко . Вот она и объявила, что будет баллотироваться. Это будет уже ее третья попытка. Женщина с косой возвращается.

Одна из самых известных тюрем в России сама ждет приговор. В знаменитых петербургских «Крестах» заключенные освободили камеры еще в прошлом году. Но что в здании будет дальше — решения нет.

На этой неделе у многих двойной праздник жизни. В субботу выпускники школ массово отмечали вступление во взрослую жизнь, параллельно в стране продолжается чемпионат мира по футболу. «МИР» узнал, как повзрослевшие школьники смогли совместить выпускные наряды с футболом.

Они не привыкли опускать руки, хоть с рождения прикованы к инвалидным креслам. Они научились не просто самостоятельно передвигаться, а кататься на льду. Шестеро мальчишек и одна девчонка вместе с родителями организовали в Санкт-Петербурге хоккейную команду «Аврора» и теперь играют в следж-хоккей. И не просто играют, а побеждают, в первую очередь себя.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ