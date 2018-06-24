В Грузии новое правительство: без Саакашвили не обошлось

Грузии заметно дыхание приближающихся выборов. В стране назначен новый премьер. Этого добивались люди на массовых уличных акциях, которые проходили в Тбилиси не одну неделю. Митинговали из-за приговора суда по делу об убийстве двух подростков. Митинговали и требовали поменять власть. Квирикашвили ушел. На этом же настаивал беглый политик Михаил Саакашвили , находясь за тысячи километров от родины. Как горе родителей может поменять политический ландшафт в стране — в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Михаила Робакидзе.

Еще недавно Тбилиси был оккупирован митингующими. Палатки, трибуны, громкие речи.

«Эта акция будет продолжаться до тех пор, пока мы не скинем это правительство и не демонтируем систему. Вот наш ответ на ложные обещания властей», — говорил организатор акции Звиад Куправа.

Спустя всего пару недель политика улиц приносит свои плоды. Система, кажется, демонтирована. Премьер-министр Георгий Квирикашвили оставляет свой пост добровольно. Но причины объясняет совсем не митингами.

«Между мной и правящей партией выявились разногласия по разным направлениям. В частности, это касается экономической политики, которая проводится правительством», — пояснил он.

Спустя еще неделю парламент Грузии утверждает новое правительство. Меняются ключевые министры — финансов, экономики, иностранных дел. Премьер Мамука Бахтадзе обещает провести налоговую реформу, привлечь в страну иностранные инвестиции, развивать не только туризм, но и промышленность. Правительство пока временное. Через три недели Бахтадзе должен объявить новый состав своей команды.

«Наша идея в создании компактного правительства. 11 министерств вполне достаточно, чтобы эффективно управлять. Сейчас я не могу сказать, кто из нынешнего правительства продолжит работу, а кто — нет. «Грузинская мечта» — это единая команда, мы примем решение в ходе консультаций. А пока у нас текущие дела», — заявил премьер-министр Грузии.

Грузинская политика делается в этом футуристическом здании под названием «Бизнес-центр». Принадлежит оно миллиардеру Бидзине Иванишвили. Хотя экс-премьер и лидер партии «Грузинская мечта» формально ушел в тень, передав еще в 2013-м свои полномочия однопартийцам, в Грузии никто не сомневается, что и сегодня решающее слово за ним, за Иванишвили.

«Не имеет никакого значения, кто будет назначен на пост премьер-министра, кто будет назначен на посты министров. Они как рабы смотрят на Иванишвили. Главное, что они не могут решать проблемы, которые стоят перед народом. Народ аккумулирует это недовольство. Если год-полтора назад критиковать Иванишвили не было принято, то сегодня на улице можно услышать нелестные слова в его адрес», — отмечает председатель парламента Грузии в 2001-2008 гг Нино Бурджанадзе

Подхватить недовольство народа и использовать в своих целях есть кому. Последние массовые акции, когда тысячи горожан вышли поддержать родителей погибших во время кровавой драки школьников, это доказали. Соратники Михаила Саакашвили — тут как тут. В лидеры протеста неожиданно выбился Звиад Куправа. Верный товарищ бывшего грузинского президента. Это он в форме полицейского в 2011-м подавлял волнения против Саакашвили и грузинского правительства. Резиновые пули, слезоточивый газ. Сотни протестующих тогда избиты и арестованы, двое погибли.

Сложно поверить, что сегодня Куправа не общается с Саакашвили. Тот, хоть и живет в Голландии и отказался в свое время от грузинского гражданства, всегда держит руку на пульсе. Следит за новостями из Грузии и обещает еще больше «демонтировать систему».

«Нам вообще больше не нужна такая власть. Мы вместе все поменяем и встанем на путь дальнейшего строительства. Не нужен Иванишвили. Нам нужно строить скоростные трассы, повышать пенсии, научить чиновников работать, а не получать многотысячные премии. И это у нас получится. Очень скоро», — заявил президент Грузии в 2004-2013 гг Михаил Саакашвили.

«Волей неволей Саакашвили и Иванишвили играют в одну игру и подпитывают друг друга. За Иванишвили голосовали не только благодаря его авторитету, что, конечно, было до сих пор, но и благодаря тому, что он создал из Саакашвили икону врага. То есть, если вы не будете голосовать за «Мечту», то придет Саакашвили. Саакашвили подыгрывал. Ему было выгодно, что его оппозиционная сила оставалась главным пугалом», — поясняет Бурджанадзе.

Теперь же, по мнению экспертов, «Грузинская мечта», чтобы остаться у власти, должна предложить народу что-то новое. Саакашвили в виде пугала остановить протесты не может. Скорее, наоборот. Получится ли успокоить народ у очередного премьера? Рабочий кабинет 17-го по счету премьер-министра независимой Грузии расположен в администрация правительства. Здание построили в начале 1970-х специально для Эдуарда Шеварднадзе . Так что строение до сих пор называют зданием ЦК. Позже кабинет Шеварднадзе занял Михаил Саакашвили. А когда Михаил Николозович построил себе президентский дворец за 30 миллионов долларов, то советскую многоэтажку и передали в наследство правительству.

Власть меняется, проблемы остаются. А в октябре президентские выборы. Так что в Грузии началось время политической турбулентности. Покой только снится. Такая вот «грузинская мечта».

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