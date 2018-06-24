Парламент Грузии атаковали змеи толщиной в руку

Жители Кутаиси жалуются на огромное количество змей, которых они замечают на территории, прилегающей к зданию парламента Грузии , и соседних улицах, сообщили местные СМИ. Особенно много рептилий в нынешнем году замечено вдоль протекающей в городе реки Ораскури.

«Я увидел змею толщиной с руку. Я таких змей в Кутаиси никогда не видел», — рассказал один из местных жителей. Жители города отмечают, что территория, прилегающая к зданию парламента, «буквально кишит змеями». Из-за нашествия змей пришлось прекратить работу детского сада, расположенного неподалеку от парламента на улице Бухаидзе.

Местные жители потребовали от мэрии решения проблемы. В результате поступавших от граждан сигналов сотрудниками агентства уже было выловлено около 250 змей.

В большинстве случаев речь идет о безобидных рептилиях. Но в некоторых районах Тбилиси иногда встречаются и ядовитые змеи, включая гюрзу.