Зюганов ответил на критику Кикабидзе СССР

"Не надо кощунствовать перед памятью павших, перед великим государством, которое обеспечило равновесие на планете! Сегодня, когда его [CCСР] нет, снова полыхают пожары по всей планете. Мне думается, здесь речь идет не только об артистических способностях, а, прежне всего, о государственной позиции. А позиция такая — в современном мире уважают умных, сильных и успешных.

К сожалению, сегодня Грузия , обслуживает, скорее, интересы Вашингтона, а не укрепляет наши тысячелетние традиции и связи. Я за то, чтобы они укреплялись, соединялись. Он этого мы все будем умнее и сильнее", — заявил лидер КПРФ.