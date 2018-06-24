Зюганов ответил на критику Кикабидзе СССР 

Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов назвал высказывания грузинского режиссера и кощунственными и направленными на «интересы Вашингтона», передает НСН.
"Не надо кощунствовать перед памятью павших, перед великим государством, которое обеспечило равновесие на планете! Сегодня, когда его [CCСР] нет, снова полыхают пожары по всей планете. Мне думается, здесь речь идет не только об артистических способностях, а, прежне всего, о государственной позиции. А позиция такая — в современном мире уважают умных, сильных и успешных.
К сожалению, сегодня Грузия, обслуживает, скорее, интересы Вашингтона, а не укрепляет наши тысячелетние традиции и связи. Я за то, чтобы они укреплялись, соединялись. Он этого мы все будем умнее и сильнее", — заявил лидер КПРФ.
Актер Вахтанг Кикабидзе признался в ненависти к государственному гербу СССР. По его словам, серп и молот были выбраны в качестве элементов герба некомпетентными руководителями. Он отметил при этом, что, несмотря на такую плохую жизнь, в СССР люди больше уважали друг друга, чем сейчас. Кроме того артист заявил, что обрадовался распаду Советского Союза.