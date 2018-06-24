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Месси встретил свой день рождения в России на ЧМ 2018
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Месси встретил свой день рождения в России на ЧМ 2018
Sputnik Абхазия
23 минуты назад
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Фото:
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