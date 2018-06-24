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Заксобрание Ростовской области стало партнером ПАЧЭС
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Заксобрание Ростовской области стало партнером ПАЧЭС 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В столице Албании Тиране в число партнеров Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) впервые включен региональный законодательный орган
Ведущими темами 51-й Генассамблеи ПАЧЭС стали перспективы развития цифровой экономики, укрепление сотрудничества в области кибербезопасности и в сфере культуры. Впервые за 25-летие ПАЧЭС ее полноправным партнером стал региональный орган — Заксобрание Ростовской области.
Решение прокомментировал спикер заксобрания, член российской делегации Александр Ищенко: «Это дает нам возможность обсуждать на площадках ПАЧЭС проблемы межрегионального сотрудничества, а также выносить на рассмотрение вопросы, которые волнуют Ростовскую область. Статус партнера ПАЧЭС — важный инструмент для дополнительного привлечения внимания инвесторов к донскому региону, для раскрытия его туристического потенциала».
По словам Ищенко, в ближайшее время заксобрание Ростовской области подготовит ряд инициатив для ПАЧЭС.
ПАЧЭС была создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 12 государств — членов Организации ЧЭС. Это Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина. Деятельность Ассамблеи направлена на укрепление правовой основы многостороннего экономического, торгового, социального, культурного и политического сотрудничества в Черноморском регионе.
В октябре 2017 года в Ростове-на-Дону на заседании двух комитетов ПАЧЭС были рассмотрены вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества и социальной защиты граждан, предоставления льгот молодым семьям.
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