Володин в ходе визита думской делегации в Баку встретится с президентом Алиевым

"24-25 июня состоится официальный визит делегации Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным в Азербайджанскую Республику. В рамках визита планируются встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октаем Асадовым", — говорится в сообщении. Официальный визит делегации начнется с церемонии возложения венков к могиле Гейдара Алиева и цветов к Вечному огню.

Как пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента, основными темами встреч станут «дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений двух стран, решение вопросов торгово-экономического сотрудничества, сближение законодательства». Также будут подняты вопросы углубления двустороннего межпарламентского сотрудничества и взаимодействия на площадках международных межпарламентских организаций.