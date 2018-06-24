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Володин в ходе визита думской делегации в Баку встретится с президентом Алиевым
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Володин в ходе визита думской делегации в Баку встретится с президентом Алиевым 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетит 24-25 июня Азербайджан с официальным визитом, в рамках которого председатель нижней палаты парламента встретится с президентом этой страны Ильхамом Алиевым, а также главой Милли Меджлиса (Национального собрания) Азербайджана Октаем Асадовым. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
"24-25 июня состоится официальный визит делегации Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным в Азербайджанскую Республику. В рамках визита планируются встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Октаем Асадовым", — говорится в сообщении. Официальный визит делегации начнется с церемонии возложения венков к могиле Гейдара Алиева и цветов к Вечному огню.
Как пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента, основными темами встреч станут «дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений двух стран, решение вопросов торгово-экономического сотрудничества, сближение законодательства». Также будут подняты вопросы углубления двустороннего межпарламентского сотрудничества и взаимодействия на площадках международных межпарламентских организаций.
В феврале текущего года Володин уже встречался с Асадовым в рамках визита азербайджанской делегации в Россию, который был приурочен к 25-летию установления дипломатических связей между двумя странами. Тогда спикер Госдумы назвал Азербайджан важным стратегическим партнером России и заявил, что в основе российско-азербайджанского диалога лежат принципы добрососедства и взаимного уважения.
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