Армения активизирует работу по созданию линии электропередачи с Ираном 

Ереван, 22 июня /Синьхуа/ -— Армения активизирует работу по созданию новой высоковольтной сети электропередач с Ираном, сообщило сегодня министерство энергетики и природных ресурсов.
Строительные работы по прокладке линии электропередачи протяженностью в 279 километров теперь полностью возобновлены с иранской компанией SUNIR. Стоимость проекта оценивается в 107,9 млн евро. Проект реализуется в рамках армяно-иранского соглашения об обмене природного газа на электроэнергию.
Армения в течение многих лет поставляет электроэнергию на север Ирана в обмен на природный газ. Новый проект обеспечит пропускную способность для передачи электроэнергии до 1200 мегаватт, повысив уровень энергетической безопасности Армении.
Армения получает почти весь природный газ из России. Тем не менее практика обмена электроэнергии на газ с Ираном уже существует много лет. —0—