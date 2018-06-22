Армения активизирует работу по созданию линии электропередачи с Ираном

Строительные работы по прокладке линии электропередачи протяженностью в 279 километров теперь полностью возобновлены с иранской компанией SUNIR. Стоимость проекта оценивается в 107,9 млн евро. Проект реализуется в рамках армяно-иранского соглашения об обмене природного газа на электроэнергию.

Армения в течение многих лет поставляет электроэнергию на север Ирана в обмен на природный газ. Новый проект обеспечит пропускную способность для передачи электроэнергии до 1200 мегаватт, повысив уровень энергетической безопасности Армении.