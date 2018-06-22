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На границе Южной Осетии задержали двух граждан Грузии
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На границе Южной Осетии задержали двух граждан Грузии 

Sputnik Южная Осетия 3 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 22 июн — Sputnik. Недалеко от населенного пункта Амдзарин Ленингорского района Южной Осетии в четверг, 21 июня, были задержаны два гражданина Грузии, нарушевшие режим госграницы республики. Об этом сообщает пресс-служба комитета госбезопасности РЮО.
"21 июня в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района за нарушение режима государственной границы РЮО пограничным нарядом задержаны два гражданина Грузии: Джавахишвили Николоз, 1999 года рождения и Берианидзе Гоча, 1990 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.
Оба нарушителя являются жителями села Бершуети Горийского района Грузии.
Пограничной службой КГБ РЮО было проведено разбирательство по факту, материалы которого передали в Цхинвальский районный суд.
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