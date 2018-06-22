На границе Южной Осетии задержали двух граждан Грузии

ЦХИНВАЛ, 22 июн — Sputnik . Недалеко от населенного пункта Амдзарин Ленингорского района Южной Осетии в четверг, 21 июня, были задержаны два гражданина Грузии , нарушевшие режим госграницы республики. Об этом сообщает пресс-служба комитета госбезопасности РЮО.

"21 июня в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района за нарушение режима государственной границы РЮО пограничным нарядом задержаны два гражданина Грузии: Джавахишвили Николоз, 1999 года рождения и Берианидзе Гоча, 1990 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.

Оба нарушителя являются жителями села Бершуети Горийского района Грузии.

Пограничной службой КГБ РЮО было проведено разбирательство по факту, материалы которого передали в Цхинвальский районный суд.