Ещё
Председатель Нацсобрания Армении рассказал о вкладе армянского народа в победу над фашизмом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину

Председатель Нацсобрания Армении рассказал о вкладе армянского народа в победу над фашизмом 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Мы должны организовывать памятные мероприятия не только 9 Мая — Микаел Мелкумян.
В преддверии Дня памяти и скорби заместитель председателя Национального собрания республики Микаел Мелкумян рассказал «Звезде» о вкладе армянского народа в победу над фашизмом и о том, как в Армении хранят память о павших.
«Девятого мая я участвовал в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Я хотел бы сказать, что мы все преклоняемся перед павшими. В моей семье с войны не вернулись дед по материнской линии и старший брат отца. Меня назвали в честь павших предков», — сказал Мелкумян.
Политик подчеркнул, что эта победа очень тяжело далась армянам.
«Почти в каждой семье Армении кто-то погиб, ведь в Великой Отечественной войне принимало участие около 470 тысяч армян, из которых 370 тысяч не вернулись домой. У нас нет деревни или города, где не было бы памятников. Общая страна — СССР — победила фашизм, и армяне внесли в это свой вклад», — отметил он.
Мелкумян добавил, что среди представителей его народа было немало выдающихся личностей, которые внесли огромный вклад в победу Советского Союза над Германией.
«Среди армян, вы знаете, немало ярких и талантливых людей. Бабаджанян, Баграмян, маршал Худяков. Мы горды тем, что смогли внести свой вклад и победить», — отметил председатель Национального собрания.
Не обошел он вниманием и акцию «Бессмертный полк». Мелкумян рассказал, что власти Армении активно поддерживают ее и надеются на то, что с годами она только разрастется.
«Много людей приняли участие в этих акциях, даже наш лидер (Армен Саркисян) прошел в строю. Однако мы должны организовывать памятные мероприятия не только 9 Мая. Я считаю, что наш долг — сохранить память о павших», — выразил уверенность политик.
ТК «Звезда»: последние новости
Трамп объяснил взбудоражившую Сеть надпись на куртке Меланьи Рэпер Face уходит служить в армию Валентина Матвиенко призвала не затягивать с пенсионной реформой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину205
Кадыров «ответил на угрозы» в адрес РФ321
Опубликована карта плана «Барбаросса»223
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера205
Коалиция США снова нанесла удар по Сирии348
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:31
На полях в Китае появились замысловатые рисунки
Общество
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение