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Смотрите в ближайшее воскресенье 

Мир24 2 часа назад
Итоговая программа «Вместе». О самом важном и интересном расскажем в это воскресенье в 18:30.
Словом, мы все больны футболом. Сборная России впервые в своей истории вышла в одну восьмую чемпионата мира.
В Грузии — новое правительство. Сторонники Саакашвили воспользовались горем родителей убитых подростков.
И снова Юля! Женщина с косой снова идет в президенты Украины.
Смотрите программу «Вместе» в воскресенье 24 июня в 18:30 на телеканалах «МИР» и «МИР 24».
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