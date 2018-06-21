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Ситуация в армянской армии: командиры воруют топливо и запчасти военной техники
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Ситуация в армянской армии: командиры воруют топливо и запчасти военной техники 

Sputnik Азербайджан 2 часа назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 21 июн — Sputnik. Службой национальной безопасности Армении выявлен ряд фактов превышения должностных полномочий и присвоения в особо крупных размерах в отдельных воинских частях, сообщает Sputnik Армения.
В одном из случаев начальник службы ГСМ (горюче-смазочных материалов) в сговоре с командиром части продавал топливо местным владельцам автоколонок. Большую часть денег он отдавал командиру части, остальное распределял между командирами подразделений.
Начальник службы ГСМ был задержан во время очередной незаконной передачи топлива, возбуждено уголовное дело.
В другом случае военнослужащие, ответственные за материально-техническое обеспечение, используя служебное положение, представили отправленные в часть запчасти (двигатели, коробки передач, покрышки и т.д.) как непригодные, после чего продали их и присвоили полученную сумму.
Те же должностные лица, продавая новые запчасти, устанавливали на военную технику уже использованные.
По обоим делам проводится тщательное расследование.
Ранее Следственный комитет Армении сообщил о том, что командир одной из частей приказал скрыть перерасход и факты продажи бензина.
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