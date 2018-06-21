Пашинян — «Миру»: Я впечатлен результатом российской сборной

«В футболе и в политике мы видим одно и то же: выигрывает та команда, которая имеет реальный командный дух и хорошего лидера. Я болею за Армению, это понятно, это моя любимая команда, конечно. А на ЧМ я, честно говоря, не успеваю посмотреть все матчи. Иногда интересуюсь, какой матч с каким счетом закончился. Я был впечатлен тем результатом, которого сумела достичь российская команда», — поделился Пашинян.

Полную версию интервью с Николом Пашиняном смотрите на телеканале «Мир» в 19.10.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ