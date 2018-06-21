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Пашинян — «Миру»: Я впечатлен результатом российской сборной
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Пашинян — «Миру»: Я впечатлен результатом российской сборной 

Мир24 2 часа назад
Что общего между игрой в футбол и политикой? Параллели провел премьер-министр Армении Никол Пашинян в эксклюзивном интервью телеканалу «Мир».
«В футболе и в политике мы видим одно и то же: выигрывает та команда, которая имеет реальный командный дух и хорошего лидера. Я болею за Армению, это понятно, это моя любимая команда, конечно. А на ЧМ я, честно говоря, не успеваю посмотреть все матчи. Иногда интересуюсь, какой матч с каким счетом закончился. Я был впечатлен тем результатом, которого сумела достичь российская команда», — поделился Пашинян.
Полную версию интервью с Николом Пашиняном смотрите на телеканале «Мир» в 19.10.
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