Власти Грузии выступают за прагматическую политику в отношении России

Председатель парламента Грузии отметил, что страна будет защищать собственные интересы.

Власти Грузии намерены придерживаться прагматичной политики во взаимоотношениях с Россией . Такое заявление сделал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что не видит перспектив для изменения отношений между двумя государствами в ближайшее время.

— Власти Грузии продолжат осуществление прагматичной политики в отношениях с Россией с учетом государственных интересов страны, — сказал Кобахидзе.

Дипломатические отношения между странами были разорваны в 2008 году. С 2012 года возобновились встречи руководства России и Грузии, направленные на восстановление и развитие сотрудничества в различных сферах, передает ФАН.