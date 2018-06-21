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Власти Грузии выступают за прагматическую политику в отношении России
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Власти Грузии выступают за прагматическую политику в отношении России 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Председатель парламента Грузии отметил, что страна будет защищать собственные интересы.
Власти Грузии намерены придерживаться прагматичной политики во взаимоотношениях с Россией. Такое заявление сделал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
Он отметил, что не видит перспектив для изменения отношений между двумя государствами в ближайшее время.
— Власти Грузии продолжат осуществление прагматичной политики в отношениях с Россией с учетом государственных интересов страны, — сказал Кобахидзе.
Дипломатические отношения между странами были разорваны в 2008 году. С 2012 года возобновились встречи руководства России и Грузии, направленные на восстановление и развитие сотрудничества в различных сферах, передает ФАН.
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