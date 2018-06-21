Грузия культивирует виноградную лозу на Марсе 

Грузия планирует осваивать космос путем культивации на Марсе виноградной лозы. Презентация данной инициативы состоялась в среду в Тбилиси во дворе Музея имени Симона Джанашия Национального музея Грузии.
Реализацией проекта займется инициативная рабочая группа. Для этого в регионе создадут первую урбанистическую вертикальную теплицу-лабораторию. Она заработает в сентябре текущего года, где планируется выращивать и развивать специальные сорта лозы. В процессе также будет участвовать Европейское космическое агентство, а технической поддержкой займется компания HP, сообщает «Интерфакс».