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Грузия культивирует виноградную лозу на Марсе
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Грузия культивирует виноградную лозу на Марсе 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Грузия планирует осваивать космос путем культивации на Марсе виноградной лозы. Презентация данной инициативы состоялась в среду в Тбилиси во дворе Музея имени Симона Джанашия Национального музея Грузии.
Реализацией проекта займется инициативная рабочая группа. Для этого в регионе создадут первую урбанистическую вертикальную теплицу-лабораторию. Она заработает в сентябре текущего года, где планируется выращивать и развивать специальные сорта лозы. В процессе также будет участвовать Европейское космическое агентство, а технической поддержкой займется компания HP, сообщает «Интерфакс».
Ранее группа учёных из США, Франции и Мексики сообщила об обнаружении на Красной планете органических молекул и летучих соединений возрастом три миллиарда лет.
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