«Ненависть — плохое слово». Кикабидзе объяснил свои слова об СССР

Ранее Кикабидзе в интервью немецким СМИ рассказал, что испытал радость, когда Советский Союз распался. Актер также заявил, что ненавидел герб СССР. При этом он отметил, что в советские времена было больше духовности, а люди относились друг к другу с уважением. Многие СМИ после публикации интервью написали, что Кикабидзе «ненавидит» СССР.

"Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне", — сказал артист, добавив, что люди, жившие в СССР, «ни при чем».

Кроме того, он ответил режиссеру и депутату Госдумы Владимиру Бортко , который напомнил Кикабидзе, что известность он заработал в СССР, а не в Грузии

"По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал", — подчеркнул артист.

В августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии

Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор он в страну не приезжал.