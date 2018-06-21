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«Ненависть — плохое слово». Кикабидзе объяснил свои слова об СССР
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«Ненависть — плохое слово». Кикабидзе объяснил свои слова об СССР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе в интервью радио «Говорит Москва» объяснил свои слова об СССР.
Ранее Кикабидзе в интервью немецким СМИ рассказал, что испытал радость, когда Советский Союз распался. Актер также заявил, что ненавидел герб СССР. При этом он отметил, что в советские времена было больше духовности, а люди относились друг к другу с уважением. Многие СМИ после публикации интервью написали, что Кикабидзе «ненавидит» СССР.
"Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне", — сказал артист, добавив, что люди, жившие в СССР, «ни при чем».
Кроме того, он ответил режиссеру и депутату Госдумы Владимиру Бортко, который напомнил Кикабидзе, что известность он заработал в СССР, а не в Грузии.
"По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал", — подчеркнул артист.
В августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии.
Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор он в страну не приезжал.
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