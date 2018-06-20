Москва, Сухум и Цхинвал вправе ответить на активность НАТО, заявил МИД

ОБСЕ и Отмечается, что 19-20 июня в Женеве состоялись очередные консультации в рамках международных дискуссий по Закавказью, в которых приняли участие представители Республики Абхазия, Грузии , Республики Южная Осетия, России и США при сопредседательстве ООН ЕС . Российскую делегацию возглавил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин

"Представители России, Абхазии и Южной Осетии подчеркнули неприятие усиливающейся активности НАТО в регионе, представляющей серьезную угрозу безопасности в регионе. Было подчеркнуто, что Москва, Сухум и Цхинвал оставляют за собой право на соответствующие ответные меры", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, в очередной раз не сложился конструктивный разговор по проекту совместного заявления участников дискуссий о неприменении силы. «Грузинская делегация настаивала на продолжении работы над неприемлемым американским вариантом, который фактически выводит абхазов и югоосетин за рамки этого документа», — подчеркивается в сообщении.

"Инициированная Грузией в 11-й раз подряд политизированная резолюция ГА ООН по беженцам предсказуемо сорвала предметную дискуссию в гуманитарной группе. В результате Грузия в очередной раз сознательно отказалась от реальной возможности предметно обсудить эту тему на Женевской площадке. Выбор вновь был сделан в пользу заведомо бесплодных пропагандистских упражнений на международных форумах в отсутствие представителей Абхазии и Южной Осетии", — отмечает МИД РФ.

Следующая встреча в Женеве запланирована на октябрь 2018 года, добавили в ведомстве.