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Парламент Грузии выразил доверие премьеру Бахтадзе
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Парламент Грузии выразил доверие премьеру Бахтадзе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 20 июн — РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов выразил вотум доверия временному составу правительства во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе, заседание парламента транслируют в прямом эфире грузинские телекомпании.
В поддержку проголосовали 99 депутатов, против — шесть.
"Парламент Грузии принял решение выразить доверие правительству", — сказал спикер законодательного органа Ираклий Кобахидзе.
Согласно решению, пока остается 14 министерств. Главой МИД вместо Михаила Джанелидзе временно назначен его заместитель Залкалиани, на пост министра экономики вместо Дмитрия Кумсишвили — его заместитель Георгий Черкезишвили, а на пост министра финансов, которую раньше занимал сам Бахтадзе, — его заместитель Николоз Гагуа. Остальной список представленного кабинета министров остался прежним.
Парламентское большинство в Грузии 14 июня выдвинуло 36-летнего Бахтадзе кандидатом в премьеры. За день до этого премьер Георгий Квирикашвили подал в отставку, заявив, что у него есть разногласия с председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.
Бахтадзе сообщал, что планирует сократить число министерств с 14 до 11, в составе кабмина, по его словам, будут новые лица. Бахтадзе пояснил, что для этого необходимы законодательные изменения, которые требуют времени. Следовательно, он представил парламенту формальный список кабмина, после чего будет инициирован закон о сокращении министерств, и, предположительно через две-три недели законодательный орган вновь соберется для выражения доверия уже обновленному и сокращенному составу правительства и его программе.
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