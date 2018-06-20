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Ростовское заксобрание первым из региональных парламентов стало партнером ПАЧЭС
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Ростовское заксобрание первым из региональных парламентов стало партнером ПАЧЭС 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Ростовской области первым из российских региональных парламентов получило статус партнера Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС), решение об этом было принято в ходе 51-й генеральной ассамблеи, которая с 19 по 21 июня проходит в городе Тирана (Албания), сообщили в пресс-службе заксобрания со ссылкой на председателя регионального парламента Александра Ищенко.
"Ни в одной стране никто никогда такого статуса не получал. Это дает нам возможность, во-первых, обсуждать на площадках ПАЧЭС проблемы межрегионального сотрудничества, а во-вторых, выносить на рассмотрение вопросы, которые волнуют Ростовскую область и касаются международных стандартов, экономического и культурного взаимодействия, социальной политики", — привели в пресс-службе слова Ищенко.
В октябре 2017 прошлого года в Ростове-на-Дону состоялись заседания двух комитетов ПАЧЭС, на которых были рассмотрены такие вопросы как укрепление межпарламентского сотрудничества и социальная защита граждан, в том числе предоставление льгот для молодых семей.
Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 12 государств-членов Организации ЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина. Деятельность ПАЧЭС направлена на укрепление правовой основы многостороннего экономического, торгового, социального, культурного и политического сотрудничества в Черноморском регионе.
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