Ростовское заксобрание первым из региональных парламентов стало партнером ПАЧЭС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. / ТАСС /. Законодательное собрание Ростовской области первым из российских региональных парламентов получило статус партнера Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС), решение об этом было принято в ходе 51-й генеральной ассамблеи, которая с 19 по 21 июня проходит в городе Тирана Албания ), сообщили в пресс-службе заксобрания со ссылкой на председателя регионального парламента Александра Ищенко.

"Ни в одной стране никто никогда такого статуса не получал. Это дает нам возможность, во-первых, обсуждать на площадках ПАЧЭС проблемы межрегионального сотрудничества, а во-вторых, выносить на рассмотрение вопросы, которые волнуют Ростовскую область и касаются международных стандартов, экономического и культурного взаимодействия, социальной политики", — привели в пресс-службе слова Ищенко.

В октябре 2017 прошлого года в Ростове-на-Дону состоялись заседания двух комитетов ПАЧЭС, на которых были рассмотрены такие вопросы как укрепление межпарламентского сотрудничества и социальная защита граждан, в том числе предоставление льгот для молодых семей.