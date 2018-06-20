В Краснодаре пройдут Дни грузинского кино 

Фильмом открытия станет картина «Древо желания», которая повествует о запретной любви в горном селе Грузии. Также в программе значатся ленты: «Длинные светлые дни», «1001 рецепт влюбленного кулинара», «Цвет граната», «Сван» и другие. «В церемонии открытия поучаствуют артисты ансамбля грузинского танца „Иверия“ художественного руководителя Отара Кикалишвили. Гостям праздника покажут развлекательную программу и откроют дегустацию национальных блюд, — цитирует »Комсомольская правда" пресс-службу министерства культуры Краснодарского края. Фильмы открытия и закрытия фестиваля краснодарцы смогут увидеть бесплатно.