МИД РФ: взаимодействие в рамках ОЧЭС должно быть неполитизированным

Участники встречи обсудили «итоги деятельности России в организации в 2017 — начале 2018 года и планы работы российских министерств и ведомств на этом направлении в текущем году». «Подчеркнута важность повышения практической отдачи от неполитизированного сотрудничества в рамках ОЧЭС, расширения торговых, экономических и деловых связей, реализации востребованных международных проектов в Черноморском регионе», — отметили в дипведомстве.

Также были рассмотрены вопросы «деятельности Общероссийской общественной организации „Деловая Россия“ в Деловом совете ОЧЭС, функционирования созданного по инициативе России механизма развития проектного сотрудничества в Черноморском регионе».