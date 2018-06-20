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Грузия планирует выращивать виноград на Марсе
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Грузия планирует выращивать виноград на Марсе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ТБИЛИСИ, 20 июн — РИА Новости. Грузия подключилась к проекту освоения космоса, предложив культивацию винограда, говорится в сообщении Национального музея страны.
Как отмечает Sputnik Грузия, американское космическое агентство NASA активно работает над проектом колонизации Марса.
В Национальном музее рассказали, что астронавты NASA на космической станции уже провели несколько успешных экспериментов по выращиванию продуктов питания.
"Потенциал, который имеется у Грузии касательно работы в таком направлении, в мире уникален, поскольку он касается древнейшей культуры культивации лозы", — сказано в сообщении.
В Грузии создадут рабочую группу из представителей госструктур, а также образовательных и исследовательских учреждений.
На первом этапе в инициативную группу войдут министерство образования и науки Грузии, Национальный музей, Университет бизнеса и технологий, представитель компании Microsoft Николоз Доборджгинидзе и компании Space Farms.
Над разработкой проекта также поработало грузинское креативное агентство Windfor's.
"В гостинице «Стамба» создается первая в регионе урбанистическая вертикальная теплица-лаборатория, оперированием которой займется компания Space Farms", — говорится в сообщении.
Теплица-лаборатория начнет работать с сентября 2018 года. В ней будут выращивать, исследовать и развивать специальные сорта лозы.
К процессу подключится Университет бизнеса и технологии (BTU) и Европейское космическое агентство, а техническую поддержку окажет компания HP.
"Осуществление проекта важно для позиционирования страны не только в процессе становления региональным технологическим хабом, но и для популяризации древнейшего исторического и культурного наследия Грузии", — подчеркнули в Национальным музее Грузии.
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